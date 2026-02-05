A usar tapabocas: alerta en Medellín por incremento de enfermedades respiratorias

Sin duda las fuertes lluvias que se vienen presentando durante el 2026 en Colombia tiene prendidas las alarmas desde diferentes puntos críticos. No solo son las inundaciones, los desbordamientos de las quebradas o los daños de infraestructura, a esto se suma una problemática en materia de salud.

Si usted vive, o viene de paso a la ciudad de Medellín, podrá notar que en su entorno cercano mínimo hay una persona que está usando un tapabocas. Esto se debe a que el pico de enfermedades respiratorias viene en crecimiento, especialmente en los últimos días, donde en un mismo día llueve muy fuerte y después sale un intenso sol o viceversa.

Estos cambios súbitos de clima generan síntomas respiratorios a los que hay que prestar atención para que no se convierta en una enfermedad respiratoria grave. De acuerdo con la Secretaría de Salud, desde el mes de enero hasta la fecha se han registrado cerca de 42.000 consultas médicas por infecciones respiratorias.

“Si tiene dificultad para respirar o una sensación de postramiento que no mejora, también es indicación para consultar al médico, recordemos que ese virus que a mí me genera un poquito de malestar, que yo logro tolerar el dolor de garganta, el moquito, lo puedo llevar a una persona en la que puede tener un desenlace fatal. Nosotros en la ciudad registramos un poco más de 10.000 consultas por semana”, dijo Rita Almanza Payares, líder de epidemiología de la Secretaría de sSlud de Medellín.



Además, esta dependencia tiene un reporte que no es para nada alentador, no solamente son las consultas en los centros de salud los que aumentan, también las hospitalizaciones por estas enfermedades en la ciudad han aumentado, y hasta la fecha se han registrado 1200 muertes por enfermedades respiratorias.

Dentro de las enfermedades respiratorias más comunes se encuentran las afecciones como la gripe, neumonía y bronquitis e infecciones de vías respiratorias como la rinitis, sinusitis y faringitis. Mal tratadas estas patologías pueden desencadenar enfermedades crónicas como el Asma y la EPOC.