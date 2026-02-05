Banco de la República defiende decisión de aumentar las tasas de interés

Durante su intervención en el Congreso de Tesorería de Asobancaria, en Cartagena, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que la política monetaria del país atraviesa uno de sus momentos más complejos y defendió las decisiones adoptadas por la Junta Directiva frente a las tasas de interés.

Villar reconoció que bajar las tasas habría sido una opción deseable, pero advirtió que hacerlo en el contexto actual pondría en riesgo el mandato constitucional del Banco.

“A todos nos habría encantado poder bajar las tasas de interés de política, pero en las condiciones actuales eso no habría sido consistente con nuestro compromiso de mantener el poder adquisitivo de la moneda”, afirmó.

El gerente explicó que en 2025 el proceso de reducción de la inflación se estancó y que, además, las expectativas de precios comenzaron a subir, lo que generó un riesgo de pérdida de credibilidad frente a la meta del 3%.



“Eso hace que debamos tomar decisiones que no nos gustan, que son dolorosas e impopulares en el corto plazo, pero necesarias para la sostenibilidad del crecimiento económico”, señaló.

Según Villar, tres factores explican este escenario: el fuerte impulso fiscal tras la suspensión de la regla fiscal, el crecimiento acelerado de la demanda interna y el aumento del salario mínimo, que superó ampliamente la inflación y la meta del Banco. Sobre este último punto, advirtió que el incremento del 23% decretado para 2026 elevó de forma significativa las expectativas de inflación.

El gerente también alertó sobre las consecuencias de una pérdida de credibilidad en la política monetaria. “Si se pierde la confianza en la meta de inflación, se pone en riesgo una estrategia que por más de 25 años ha permitido mantener precios relativamente estables y apoyar el crecimiento de la economía”, indicó.

Al cierre de su intervención, Villar reiteró que las decisiones del Banco no responden a criterios políticos ni de popularidad, pues la entidad tiene un compromiso constitucional y todas las decisiones buscan beneficiar a la sociedad colombiana en su conjunto y proteger a los sectores más vulnerables.