Blu Radio  / Economía  / Banco de la República defiende decisión de aumentar las tasas de interés

Banco de la República defiende decisión de aumentar las tasas de interés

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que mantener tasas de interés altas ha sido una decisión difícil pero necesaria ante el freno en la reducción de la inflación y el aumento de las expectativas de precios para 2026.

Banco de la República
Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B
Foto: Banco de la República
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

