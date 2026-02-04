En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / ¿Qué implicación tiene para los ciudadanos el incremento de las tasas de interés?: experto responde

¿Qué implicación tiene para los ciudadanos el incremento de las tasas de interés?: experto responde

Blu Radio habló con un capacitador de finanzas personales de un reconocido banco del país, quien detalló lo que significa este aumento en el manejo de deudas y ahorros de los colombianos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad