¿Qué implicación tiene para los ciudadanos el incremento de las tasas de interés?: experto responde

Tras el incremento de las tasas de interés tasas de interés al 10.25% por parte del Banco de la República, Raúl Restrepo, capacitador de finanzas personales del BBVA Colombia, explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga las implicaciones para los ciudadanos en el manejo de sus deudas y ahorros.

Sobre las tarjetas de crédito y compras ya realizadas, Restrepo aclaró que el alza no afecta a las compras efectuadas con anterioridad, siempre que se hayan pactado a una tasa fija.

"Las tasas de interés ya están pactadas en el momento de tu compra y eso se va a respetar hasta el final del pago, hasta la última cuota. En todas las entidades tienen que respetar esa tasa donde tú pasaste la compra, pero el problema, ¿dónde está? En las nuevas compras", indicó Restrepo.

Sobre créditos de vivienda e hipotecarios, el experto señaló que el mercado de vivienda sentirá el impacto en las nuevas contrataciones y en los créditos de tasa variable.



"Todas las líneas de crédito van a tener incrementos, pueden estar sobre los 30, 40, 50 puntos básicos adicionales. En promedio podemos estar hablando de tasas del 14, 15 o 16% en créditos hipotecarios", enfatizó Restrepo.

Sobre los créditos en UVR, Restrepo dijo que, efectivamente, la UVR está ligada a la inflación y si hay un incremento de inflación incrementan las cuotas de esa persona.

'Yo creo que hay que mantener la prudencia y esperar. Creo que es prematuro tomar decisiones de cambiar de tasa variable a tasa fija en estos momentos", aseveró el experto.

Para quienes tienen dificultades de pago, Restrepo define la refinanciación como una herramienta útil, aunque costosa a largo plazo.

"Refinanciar no implica ser mal calificado en centrales de riesgos, es más, los bancos los ven con buenos ojos y lo más probable es que esa tasa de crédito sea mayor a la que traía su crédito original.

"En cierta manera es un salvavidas, porque hoy de pronto estoy apretado con las cuotas y no puedo pagarlas", expresó.

Sobre las oportunidades de ahorro

La otra cara de la moneda es el beneficio para quienes deciden guardar su dinero en el sistema financiero.

"También van a incrementar las tasas de los productos de ahorro. Hoy es un buen momento para ahorrar y es un buen momento para llevar algunos recursos al banco", indicó Restrepo.

Finalmente, el experto habló sobre los créditos de libranza y dijo que, pesar del ajuste general, esta línea mantiene ciertas ventajas para los trabajadores.

"Si bien deben haber incrementos, sigue siendo una línea muy flexible y muy económica para los colombianos. 'Depende mucho del perfil del empleador y depende mucho del perfil de quien toma el crédito", afirmó.

Escuche la entrevista aquí: