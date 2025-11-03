Comprar con tarjeta de crédito será más caro en noviembre: sube la tasa de usura

A partir de noviembre, usar la tarjeta de crédito o pedir un préstamo será más costoso. La Superintendencia Financiera anunció que la tasa de usura, que es el tope máximo que pueden cobrar los bancos por intereses, subirá a 24,99 % efectivo anual (E.A.), un incremento frente al 24,36% que estaba vigente en octubre.

Esto significa que los intereses de las compras aplazadas, los avances en efectivo o los créditos de consumo subirán ligeramente. En palabras sencillas: cada peso prestado costará más devolverlo.

La tasa de usura es la referencia que marca hasta dónde pueden llegar los intereses que cobran las entidades financieras. Si un banco o una cooperativa cobra por encima de ese porcentaje, estaría incurriendo en delito de usura, según la ley colombiana.

Certificación del Interés Bancario Corriente vigente para noviembre de 2025 en las siguientes modalidades: pic.twitter.com/gASfPLcO1V — Superfinanciera (@SFCsupervisor) October 31, 2025

El ajuste refleja los movimientos recientes de la economía y la decisión del Banco de la República de mantener estable su tasa de interés en 9,25 %, buscando controlar la inflación sin frenar del todo el consumo.



Los expertos recomiendan usar el crédito con precaución, pagar las cuotas a tiempo y evitar financiar gastos innecesarios, especialmente en fin de año, cuando aumenta el uso de las tarjetas de crédito.