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Tasa de Usura

Tarjetas de crédito sin cuota de manejo en Colombia 2024: cómo pedirlas
Finanzas personales

La tasa de usura sube a 29,66 % en agosto: usar tarjeta de crédito será más caro

Adiós a pagar intereses, el truco secreto de las tarjetas de crédito que colombianos deben usar
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Sus compras en mayo con tarjeta de crédito serán más costosas; justo en el mes de la madre

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Compras con tarjeta de crédito en abril serán más caras: tasa de usura volvió a subir

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Buenas noticias para compradores con tarjetas de crédito; en marzo será más barato endeudarse

Reducción en tasa de usura es un alivio para quienes compren con tarjetas de crédito o pidan préstamos
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“La tasa de usura no protege a los más vulnerables, provoca todo lo contrario”: economista

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Noviembre será buen mes para comprar con tarjeta de crédito; tasa de usura sigue bajando

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Octubre, un buen mes para comprar con tarjeta de crédito; le saldrá más barato

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