Resultados Lotería de Boyacá 8 de agosto de 2026: números ganadores, premio mayor y secos

Este sábado 8 de agosto de 2026 se lleva a cabo el esperado sorteo número 4636 de la Lotería de Boyacá, una de las loterías más importantes y tradicionales de Colombia. Con un espectacular Premio Mayor de 15.000 millones de pesos y un millonario plan de premios secos, miles de colombianos esperan convertirse en los nuevos millonarios del país.
Resultados Lotería de Boyacá 8 de agosto de 2026
El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:
- Premio Mayor ($15.000 Millones): 1504
- Serie: 044
Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá
Además del premio mayor, el sorteo 4636 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones. La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:
Seco de $1.000 millones
- Número 0799 – Serie 340
Seco de $400 millones
- Número 6159 – Serie 237
Seco de $300 millones
- Número 3264 – Serie 375
Seco de $100 millones
- Número 0707 – Serie 158
Secos de $50 millones
- Número 9175 – Serie 297
- Número 4114 – Serie 062
- Número 7634 – Serie 228
- Número 4163 – Serie 264
Secos de $20 millones
- Número 4037 – Serie 257
- Número 1662 – Serie 244
- Número 0595 – Serie 035
- Número 7824 – Serie 455
- Número 8486 – Serie 076
- Número 5884 – Serie 388
- Número 0364 – Serie 181
- Número 4515 – Serie 006
- Número 9982 – Serie 163
- Número 4370 – Serie 264
- Número 5758 – Serie 075
- Número 3576 – Serie 272
- Número 0264 – Serie 445
- Número 4963 – Serie 158
- Número 2185 – Serie 205
Secos de $10 millones
- Número 0037 – Serie 462
- Número 0243 – Serie 217
- Número 0864 – Serie 102
- Número 1728 – Serie 387
- Número 2407 – Serie 444
- Número 2492 – Serie 454
- Número 2502 – Serie 310
- Número 2549 – Serie 018
- Número 2649 – Serie 425
- Número 2721 – Serie 388
- Número 2832 – Serie 391
- Número 3070 – Serie 391
- Número 3857 – Serie 154
- Número 4184 – Serie 389
- Número 4485 – Serie 384
- Número 4500 – Serie 016
- Número 5209 – Serie 382
- Número 5411 – Serie 039
- Número 5817 – Serie 197
- Número 5903 – Serie 154
- Número 6048 – Serie 357
- Número 6560 – Serie 200
- Número 7029 – Serie 351
- Número 7303 – Serie 249
- Número 7372 – Serie 154
- Número 7522 – Serie 456
- Número 7537 – Serie 127
- Número 7618 – Serie 092
- Número 7808 – Serie 170
- Número 8042 – Serie 146
- Número 8072 – Serie 233
- Número 8448 – Serie 211
- Número 8719 – Serie 100
- Número 9468 – Serie 206
- Número 9694 – Serie 005
- Número 9971 – Serie 374
Lanzamiento adicional
- Número 740874 – Tour por Boyacá para cuatro personas.
Con el fin de que los participantes verifiquen sus resultados, la Lotería de Boyacá difundió en sus canales oficiales la infografía del sorteo 4636. La imagen detalla tanto el Premio Mayor de $15.000 millones como la lista completa de los premios secos.
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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá cuenta con diferentes modalidades para el pago de los premios, las cuales dependen tanto del lugar en el que se obtuvo el premio como del monto correspondiente.
Estas son algunas de las condiciones establecidas para reclamar las ganancias:
- Premios que dan derecho a otro billete o fracción: aplican cuando el resultado obtenido contempla este tipo de reconocimiento.
- Premios equivalentes a 48 UVT: corresponde a los casos en los que el valor bruto del premio, es decir, antes de aplicar los impuestos correspondientes, equivale a 48 UVT.
- Premios entre 140 UVT y 10 millones de pesos: esta categoría comprende los premios cuyo valor bruto se encuentra dentro de ese rango.
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