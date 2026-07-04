Resultados de loterías: números ganadores de Boyacá, Cauca, Extra y Baloto del 4 de julio

La noche del sábado 4 de julio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca, el Sorteo Extraordinario de Colombia y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.

A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.

Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2678

Baloto llevó a cabo este sábado 4 de julio de 2026 el sorteo 2.678, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban acertar la combinación ganadora del premio mayor. De acuerdo con los resultados oficiales, el acumulado principal continuó sin ganador de cinco aciertos más la Superbalota, por lo que el premio seguirá creciendo para el próximo sorteo.



La combinación ganadora del Baloto fue: 40 - 09 - 43 - 14 - 42, superbalota: 09

La combinación ganadora de Revancha fue: 04 - 14 - 26 - 03 - 41, superbalota: 08

Resultado del Extra de Colombia: Sorteo 2253

El número ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos del Extra de Colombia, jugado este sábado 4 de julio, es el siguiente:

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Número: 4865

Serie: 395

Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4631

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El premio mayor de la Lotería de Boyacá ofrece una bolsa principal de $15.000 millones de pesos. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 4 de julio, es:

Número: 8116

Serie: 399

Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2618

El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca se actualizarán a continuación:

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Número: 0562

Serie: 306

¿Cómo cobrar los premios secos y mayores?

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Los ganadores de aproximaciones y premios menores a $10 millones de pesos pueden realizar el cobro o recambio directamente con su lotero de confianza, puntos de venta autorizados o agencias distribuidoras locales.

Para los premios mayores o secos de alta cuantía, los beneficiarios deben presentarse con su documento de identidad original y el billete físico en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras) en las sedes principales de cada entidad:

