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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 4630

Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 4630

Consulte el número ganador del premio mayor de $15.000 millones de pesos y la lista completa de secos correspondientes al sorteo 4630 de este sábado.

Lotería de Boyacá
Lotería de Boyacá.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jun, 2026

La Lotería de Boyacá juega este sábado 27 de junio de 2026 su sorteo 4630, el juego de azar más importante del fin de semana en Colombia. Miles de apostadores en todo el país esperan conocer los resultados oficiales para verificar si son los nuevos millonarios con el millonario plan de premios que ofrece la entidad.

El juego se realiza habitualmente sobre las 10:30 p. m. y se transmite en vivo. A continuación, podrá revisar el número favorecido de la noche.

Premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy: sorteo 4630

El premio mayor de la Lotería de Boyacá ofrece una bolsa principal de $15.000 millones de pesos.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 27 de junio, es:

Número: 4224
Serie: 158

Resultados completos de la Lotería de Boyaca, 27 de junio
Resultados completos de la Lotería de Boyaca, 27 de junio
Foto: Lotería de Boyacá

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4630 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones.

La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:

    Premio Mayor $15.000 Millones
    Número: 4224
    Serie: 158

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    Lanzamiento Adicional (Bono Hincha $20 Millones)
    Número: 863910

    Premio Fortuna por $1000 Millones
    Número: 7366 | Serie: 064

    Premio Alegría por $400 Millones
    Número: 2626 | Serie: 350

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    Premio Ilusión por $300 Millones
    Número: 2394 | Serie: 077

    Premio Esperanza por $100 Millones
    Número: 3288 | Serie: 385

    Premios Berraquera por $50 Millones

    • Número: 7681 | Serie: 083
    • Número: 3815 | Serie: 002
    • Número: 8255 | Serie: 104
    • Número: 3499 | Serie: 176

    Premios Optimismo por $20 Millones

    • Número: 1200 | Serie: 035
    • Número: 6207 | Serie: 387
    • Número: 2060 | Serie: 188
    • Número: 6525 | Serie: 010
    • Número: 6619 | Serie: 243
    • Número: 3490 | Serie: 149
    • Número: 5065 | Serie: 110
    • Número: 6864 | Serie: 048
    • Número: 5682 | Serie: 053
    • Número: 9334 | Serie: 117
    • Número: 6770 | Serie: 417
    • Número: 0288 | Serie: 011
    • Número: 3546 | Serie: 343
    • Número: 0729 | Serie: 359
    • Número: 0565 | Serie: 289

    Premios Valentía por $10 Millones

    • Número: 0485 | Serie: 062
    • Número: 0917 | Serie: 217
    • Número: 0959 | Serie: 323
    • Número: 1035 | Serie: 177
    • Número: 1748 | Serie: 303
    • Número: 1889 | Serie: 205
    • Número: 1957 | Serie: 216
    • Número: 2095 | Serie: 144
    • Número: 2870 | Serie: 226
    • Número: 3142 | Serie: 350
    • Número: 3788 | Serie: 350
    • Número: 3883 | Serie: 217
    • Número: 4062 | Serie: 154
    • Número: 4094 | Serie: 139
    • Número: 4757 | Serie: 321
    • Número: 4770 | Serie: 421
    • Número: 4903 | Serie: 060
    • Número: 5172 | Serie: 008
    • Número: 5310 | Serie: 147
    • Número: 5480 | Serie: 210
    • Número: 6010 | Serie: 046
    • Número: 6030 | Serie: 300
    • Número: 6077 | Serie: 453
    • Número: 6326 | Serie: 319
    • Número: 6793 | Serie: 441
    • Número: 6862 | Serie: 409
    • Número: 6949 | Serie: 193
    • Número: 7617 | Serie: 179
    • Número: 7941 | Serie: 244
    • Número: 7952 | Serie: 174
    • Número: 8243 | Serie: 367
    • Número: 8508 | Serie: 263
    • Número: 8899 | Serie: 335
    • Número: 9269 | Serie: 351
    • Número: 9560 | Serie: 450
    • Número: 9755 | Serie: 193

    ¿Qué hacer y cómo reclamar si gana la Lotería de Boyacá?

    Si su número coincide con alguno de los premios del sorteo 4630, debe tener en cuenta el protocolo oficial de la empresa para efectuar el cobro de forma segura.

    Para premios superiores a los $10 millones de pesos o el premio mayor, el ganador debe presentarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

    Si el apostador favorecido se encuentra en una ciudad diferente a Tunja, puede dirigirse a las oficinas distribuidoras autorizadas en su región para recibir la asesoría legal y el trámite de radicación del billete.

    Para los premios menores a $10 millones de pesos, el dinero puede ser cobrado directamente en los puntos de venta de confianza, agencias distribuidoras locales o mediante las plataformas digitales autorizadas por la entidad.

    Requisitos obligatorios para el cobro del premio

    • El billete o fracción física debe presentarse en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras ni alteraciones de ningún tipo.
    • El ganador debe presentar su documento de identidad original.
    • Es indispensable verificar los plazos máximos legales de cobro vigentes en Colombia y los descuentos tributarios por ganancia ocasional que se aplican sobre el valor bruto del premio.
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