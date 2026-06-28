Resultados de la Lotería de Boyacá este sábado 27 de junio de 2026: número ganador del sorteo 4630

La Lotería de Boyacá juega este sábado 27 de junio de 2026 su sorteo 4630, el juego de azar más importante del fin de semana en Colombia. Miles de apostadores en todo el país esperan conocer los resultados oficiales para verificar si son los nuevos millonarios con el millonario plan de premios que ofrece la entidad.

El juego se realiza habitualmente sobre las 10:30 p. m. y se transmite en vivo. A continuación, podrá revisar el número favorecido de la noche.



Premio mayor de la Lotería de Boyacá hoy: sorteo 4630

El premio mayor de la Lotería de Boyacá ofrece una bolsa principal de $15.000 millones de pesos.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá de hoy, sábado 27 de junio, es:

Número: 4224

Serie: 158



Resultados completos de la Lotería de Boyaca, 27 de junio Foto: Lotería de Boyacá

Resultados completos y premios secos de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo 4630 distribuye múltiples millones en el territorio nacional a través de sus tradicionales premios secos y aproximaciones.

La entidad recomienda a todos los compradores revisar detalladamente cada una de las fracciones de su billete. Los resultados de los secos principales de la noche son:



Premio Mayor $15.000 Millones

Número: 4224

Serie: 158

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Lanzamiento Adicional (Bono Hincha $20 Millones)

Número: 863910

Premio Fortuna por $1000 Millones

Número: 7366 | Serie: 064

Premio Alegría por $400 Millones

Número: 2626 | Serie: 350

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Premio Ilusión por $300 Millones

Número: 2394 | Serie: 077

Premio Esperanza por $100 Millones

Número: 3288 | Serie: 385

Premios Berraquera por $50 Millones



Número: 7681 | Serie: 083

Número: 3815 | Serie: 002

Número: 8255 | Serie: 104

Número: 3499 | Serie: 176

Premios Optimismo por $20 Millones



Número: 1200 | Serie: 035

Número: 6207 | Serie: 387

Número: 2060 | Serie: 188

Número: 6525 | Serie: 010

Número: 6619 | Serie: 243

Número: 3490 | Serie: 149

Número: 5065 | Serie: 110

Número: 6864 | Serie: 048

Número: 5682 | Serie: 053

Número: 9334 | Serie: 117

Número: 6770 | Serie: 417

Número: 0288 | Serie: 011

Número: 3546 | Serie: 343

Número: 0729 | Serie: 359

Número: 0565 | Serie: 289

Premios Valentía por $10 Millones

Número: 0485 | Serie: 062

Número: 0917 | Serie: 217

Número: 0959 | Serie: 323

Número: 1035 | Serie: 177

Número: 1748 | Serie: 303

Número: 1889 | Serie: 205

Número: 1957 | Serie: 216

Número: 2095 | Serie: 144

Número: 2870 | Serie: 226

Número: 3142 | Serie: 350

Número: 3788 | Serie: 350

Número: 3883 | Serie: 217

Número: 4062 | Serie: 154

Número: 4094 | Serie: 139

Número: 4757 | Serie: 321

Número: 4770 | Serie: 421

Número: 4903 | Serie: 060

Número: 5172 | Serie: 008

Número: 5310 | Serie: 147

Número: 5480 | Serie: 210

Número: 6010 | Serie: 046

Número: 6030 | Serie: 300

Número: 6077 | Serie: 453

Número: 6326 | Serie: 319

Número: 6793 | Serie: 441

Número: 6862 | Serie: 409

Número: 6949 | Serie: 193

Número: 7617 | Serie: 179

Número: 7941 | Serie: 244

Número: 7952 | Serie: 174

Número: 8243 | Serie: 367

Número: 8508 | Serie: 263

Número: 8899 | Serie: 335

Número: 9269 | Serie: 351

Número: 9560 | Serie: 450

Número: 9755 | Serie: 193

¿Qué hacer y cómo reclamar si gana la Lotería de Boyacá?

Si su número coincide con alguno de los premios del sorteo 4630, debe tener en cuenta el protocolo oficial de la empresa para efectuar el cobro de forma segura.

Para premios superiores a los $10 millones de pesos o el premio mayor, el ganador debe presentarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, ubicada en la calle 19 N.° 9-35, piso 3, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

Si el apostador favorecido se encuentra en una ciudad diferente a Tunja, puede dirigirse a las oficinas distribuidoras autorizadas en su región para recibir la asesoría legal y el trámite de radicación del billete.

Para los premios menores a $10 millones de pesos, el dinero puede ser cobrado directamente en los puntos de venta de confianza, agencias distribuidoras locales o mediante las plataformas digitales autorizadas por la entidad.



Requisitos obligatorios para el cobro del premio