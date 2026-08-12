MiLoto deja un nuevo millonario en Bogotá: ganó $550 millones en el sorteo 587

Un nuevo millonario tiene Bogotá luego de que el premio mayor de MiLoto, correspondiente al sorteo número 587, quedara en manos de un jugador que acertó los cinco números ganadores: 6, 10, 13, 17 y 33.

El tiquete ganador fue adquirido mediante la modalidad automática a través de Baloto.com, plataforma en la que el jugador realizó su apuesta para el sorteo celebrado el martes 11 de agosto de 2026. El premio mayor estaba acumulado en $550 millones, cifra que ahora pasará a manos del afortunado ganador, una vez cumpla con el proceso establecido para reclamarlo.

De acuerdo con la información entregada por el operador, este resultado representa la vigésima primera vez que cae el premio mayor de MiLoto en lo que va de 2026, una cifra que la compañía utiliza para destacar la frecuencia con la que el premio mayor ha sido entregado durante el año.

Números ganadores de MiLoto del 11 de agosto de 2026

Los números que resultaron ganadores en el sorteo 587 fueron:



06

10

13

17

33

Con esta combinación, un jugador logró los cinco aciertos necesarios para quedarse con el premio mayor de $550 millones.

Además del gran premio, el sorteo distribuyó premios entre miles de jugadores que acertaron cuatro, tres o dos números. En total, 13.105 personas resultaron ganadoras en las diferentes categorías.

Resultados de MiLoto sorteo 587 con balotas ganadoras 06, 10, 13, 17 y 33, y cifras de ganadores. Infografía con el reporte oficial del sorteo 587 de MiLoto, realizado el martes 11 de agosto de 2026. Muestra la combinación ganadora (06-10-13-17-33) junto con la distribución de ganadores y premios por nivel de aciertos.

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Premios del sorteo MiLoto 587

La distribución reportada para el sorteo del martes 11 de agosto fue la siguiente:

5 aciertos: premio total de $550.000.000. Hubo 1 ganador, con un premio de $550.000.000.

4 aciertos: premio total de $19.840.000. Hubo 40 ganadores, cada uno con $496.000.

3 aciertos: premio total de $32.201.400. Hubo 1.148 ganadores, cada uno con $28.050.

2 aciertos: premio total de $47.664.000. Hubo 11.916 ganadores, cada uno con $4.000.

En conjunto, el sorteo 587 entregó $649.705.400 en premios, según la información publicada por el operador.

El premio mayor de MiLoto vuelve a caer en Bogotá

El nuevo premio mayor también marca un resultado destacado para Bogotá. Según Baloto, esta es la decimoctava vez en la historia de MiLoto que el premio mayor cae en la capital colombiana.

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El ganador adquirió su tiquete mediante la modalidad automática en Baloto.com. La plataforma señala que ya cuenta con más de un millón de usuarios registrados, lo que permite realizar las apuestas desde dispositivos como computadores y teléfonos celulares.

Para reclamar los $550 millones, el ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y seguir los procedimientos y condiciones establecidos para el pago del premio. La información oficial sobre el proceso de reclamación está disponible en Baloto.com.

MiLoto: premios y cifras acumuladas

Desde el lanzamiento de MiLoto, el juego ha entregado millones de pesos en premios a jugadores de diferentes regiones del país.

Según las cifras suministradas por el operador, entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de agosto de 2026, MiLoto ha pagado más de $57.420 millones en premios, correspondientes a 3.427.306 premios entregados durante ese periodo.

El operador también informó que, en ese mismo lapso, MiLoto ha transferido más de $23.903 millones al sistema de salud colombiano, como parte de los recursos derivados de la operación de los juegos de suerte y azar.

Estas cifras hacen parte del balance presentado por Baloto sobre el comportamiento de MiLoto desde su lanzamiento y sobre los recursos destinados al sistema de salud.

¿Dónde comprar MiLoto?

Los jugadores pueden adquirir MiLoto a través de la página web oficial de Baloto, desde un computador o teléfono celular.

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También es posible comprar el juego de manera presencial en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS distribuidos en Colombia, además de las principales cadenas de grandes superficies.

El resultado del sorteo 587 deja así un nuevo millonario en Bogotá, mientras el resto de los ganadores podrá reclamar los premios correspondientes a los aciertos obtenidos.

Para conocer los resultados, condiciones de participación y procesos de reclamación, los jugadores pueden consultar los canales oficiales de Baloto.