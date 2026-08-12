Cayó MiLoto: $ 550 millones de pesos ya tienen un dueño

Los resultados oficiales de MiLoto correspondientes al martes 11 de agosto de 2026 confirman que el premio mayor de $550 millones tuvo un único ganador en el sorteo número 587. La combinación ganadora que entregó el acumulado principal estuvo conformada por las siguientes balotas: 06 - 10 - 13 - 17 - 33

De acuerdo con las cifras publicadas por la entidad administradora de la mecánica de juego, el balance total arrojó 13.105 ganadores entre todas las categorías, repartiendo un gran total de $649.705.400 en premiación durante esta fecha.

Resultados de MiLoto sorteo 587 con balotas ganadoras 06, 10, 13, 17 y 33, y cifras de ganadores. Infografía con el reporte oficial del sorteo 587 de MiLoto, realizado el martes 11 de agosto de 2026. Muestra la combinación ganadora (06-10-13-17-33) junto con la distribución de ganadores y premios por nivel de aciertos.

Distribución de premios y número de ganadores por categoría

El sorteo 587 distribuyó sus valores entre los participantes que lograron desde dos hasta cinco aciertos. El desglose pormenorizado del reporte institucional indica cómo se repartieron los montos de dinero para cada grupo de apuestas exitosas:

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Cinco aciertos: 1 ganador reportado, quien se llevó la suma total de $550.000.000.



1 ganador reportado, quien se llevó la suma total de $550.000.000. Cuatro aciertos: 40 personas obtuvieron este nivel de acierto, recibiendo un premio individual de $496.000, lo que representó un desembolso total de $19.840.000.



40 personas obtuvieron este nivel de acierto, recibiendo un premio individual de $496.000, lo que representó un desembolso total de $19.840.000. Tres aciertos: 1.148 apostadores acertaron tres números de la serie. Cada uno cobró la suma de $28.050, alcanzando una bolsa acumulada en este rango de $32.201.400.



1.148 apostadores acertaron tres números de la serie. Cada uno cobró la suma de $28.050, alcanzando una bolsa acumulada en este rango de $32.201.400. Dos aciertos: 11.916 boletos registraron dos números correctos, recibiendo el pago fijo de $4.000 por tiquete, para una suma global otorgada de $47.664.000.



Nuevo acumulado disponible para la próxima fecha

Al haberse entregado el monto principal de $550 millones en el sorteo 587, el acumulado nuevo para la siguiente edición de MiLoto se fijó en la cifra base de $120 millones. Esta suma comenzará a incrementarse en caso de que no surja un nuevo ganador con cinco aciertos en las jornadas venideras.