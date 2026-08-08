Lotería de Medellín, resultados premio mayor y secos sorteo sábado 8 de agosto de 2026

La Lotería de Medellín realizó este sábado 8 de agosto de 2026 el sorteo 4847, en el que puso en juego un premio mayor de $16.000 millones. Durante la jornada, un afortunado participante se quedó con el máximo premio gracias al número 4366 de la serie 280, de acuerdo con la información oficial.
Resultados de los secos de la Lotería de Medellín
Además del premio mayor, el sorteo repartió millonarios incentivos mediante las diferentes categorías de premios secos, con valores que fueron desde los $10 millones hasta $1.000 millones.
Secos de $1.000 millones
- Número 4238 – Serie 149
- Número 8966 – Serie 379
Secos de $700 millones
- Número 3199 – Serie 244
- Número 9566 – Serie 287
Secos de $500 millones
- Número 1539 – Serie 273
- Número 7533 – Serie 248
Secos de $100 millones
- Número 0551 – Serie 113
- Número 1473 – Serie 145
- Número 3869 – Serie 470
- Número 5049 – Serie 008
- Número 6964 – Serie 032
- Número 9782 – Serie 014
Secos de $50 millones
- Número 0350 – Serie 317
- Número 2002 – Serie 021
- Número 2774 – Serie 271
- Número 5839 – Serie 073
- Número 6831 – Serie 014
- Número 6833 – Serie 470
- Número 7220 – Serie 328
Secos de $20 millones
- Número 0096 – Serie 217
- Número 4015 – Serie 314
- Número 0376 – Serie 273
- Número 5116 – Serie 089
- Número 2072 – Serie 186
- Número 7422 – Serie 302
- Número 2738 – Serie 198
- Número 7912 – Serie 228
- Número 3664 – Serie 323
- Número 9575 – Serie 337
Secos de $10 millones
- Número 1193 – Serie 374
- Número 1991 – Serie 105
- Número 3444 – Serie 083
- Número 6691 – Serie 367
- Número 8856 – Serie 320
- Número 1374 – Serie 407
- Número 2106 – Serie 027
- Número 5223 – Serie 078
- Número 7157 – Serie 364
- Número 8925 – Serie 178
- Número 1493 – Serie 219
- Número 2248 – Serie 249
- Número 5446 – Serie 280
- Número 8617 – Serie 287
- Número 9397 – Serie 224
Los resultados corresponden al sorteo 4847 de la Lotería de Medellín, realizado el sábado 8 de agosto de 2026. Como recomendación, los jugadores deben verificar siempre los números ganadores en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.
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¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?
Quienes hayan resultado ganadores deberán presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para adelantar el proceso de cobro.
Las aproximaciones y premios de menor cuantía pueden reclamarse a través de los distribuidores autorizados o loteros oficiales. En cambio, los premios mayores y los secos de alto valor deben cobrarse directamente ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas para este procedimiento.
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Finalmente, es importante recordar que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, entre ellas el impuesto por ganancias ocasionales.