Lotería de Medellín, resultados premio mayor y secos sorteo sábado 8 de agosto de 2026

La Lotería de Medellín realizó este sábado 8 de agosto de 2026 el sorteo 4847, en el que puso en juego un premio mayor de $16.000 millones. Durante la jornada, un afortunado participante se quedó con el máximo premio gracias al número 4366 de la serie 280, de acuerdo con la información oficial.

Resultados de los secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, el sorteo repartió millonarios incentivos mediante las diferentes categorías de premios secos, con valores que fueron desde los $10 millones hasta $1.000 millones.

Secos de $1.000 millones

Número 4238 – Serie 149

Número 8966 – Serie 379

Secos de $700 millones

Número 3199 – Serie 244

Número 9566 – Serie 287

Secos de $500 millones

Número 1539 – Serie 273

Número 7533 – Serie 248

Secos de $100 millones

Número 0551 – Serie 113

Número 1473 – Serie 145

Número 3869 – Serie 470

Número 5049 – Serie 008

Número 6964 – Serie 032

Número 9782 – Serie 014

Secos de $50 millones

Número 0350 – Serie 317

Número 2002 – Serie 021

Número 2774 – Serie 271

Número 5839 – Serie 073

Número 6831 – Serie 014

Número 6833 – Serie 470

Número 7220 – Serie 328

Secos de $20 millones

Número 0096 – Serie 217

Número 4015 – Serie 314

Número 0376 – Serie 273

Número 5116 – Serie 089

Número 2072 – Serie 186

Número 7422 – Serie 302

Número 2738 – Serie 198

Número 7912 – Serie 228

Número 3664 – Serie 323

Número 9575 – Serie 337

Secos de $10 millones

Número 1193 – Serie 374

Número 1991 – Serie 105

Número 3444 – Serie 083

Número 6691 – Serie 367

Número 8856 – Serie 320

Número 1374 – Serie 407

Número 2106 – Serie 027

Número 5223 – Serie 078

Número 7157 – Serie 364

Número 8925 – Serie 178

Número 1493 – Serie 219

Número 2248 – Serie 249

Número 5446 – Serie 280

Número 8617 – Serie 287

Número 9397 – Serie 224

Sorteo # 4847 - 08 de Agosto de 2026.

Los resultados corresponden al sorteo 4847 de la Lotería de Medellín, realizado el sábado 8 de agosto de 2026. Como recomendación, los jugadores deben verificar siempre los números ganadores en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

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¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Quienes hayan resultado ganadores deberán presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para adelantar el proceso de cobro.

Las aproximaciones y premios de menor cuantía pueden reclamarse a través de los distribuidores autorizados o loteros oficiales. En cambio, los premios mayores y los secos de alto valor deben cobrarse directamente ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas para este procedimiento.

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Finalmente, es importante recordar que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, entre ellas el impuesto por ganancias ocasionales.

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