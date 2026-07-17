Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 17 de julio de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 17 de julio de 2026 el sorteo 4841, en el que entregó un premio mayor de $16.000 millones a uno de los afortunados participantes en el país. Según la información oficial, el número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, la Lotería de Medellín entregó millonarios incentivos a través de sus diferentes categorías de premios secos.

¿Cómo cobrar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben presentar su documento de identidad original y el billete físico o digital en buen estado para iniciar el proceso de reclamación.

Las aproximaciones y premios menores pueden cobrarse a través de distribuidores autorizados o loteros oficiales. En el caso de los premios mayores y los secos de alta cuantía, el trámite debe realizarse ante la Lotería de Medellín o en las entidades bancarias autorizadas para este fin.



Es importante tener en cuenta que los premios están sujetos a las retenciones establecidas por la legislación colombiana, incluyendo el impuesto por ganancias ocasionales.