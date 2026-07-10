Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 10 de julio de 2026

La Lotería de Medellín celebró este viernes 10 de julio de 2026 el sorteo 4840, en el que puso en juego un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial, el premio mayor de $16.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el principal ganador de la jornada.

Resultados de la Lotería de Medellín del sorteo 4840

Los jugadores pueden revisar cuidadosamente el número y la serie de su billete para verificar si fueron favorecidos con alguno de los premios entregados durante el sorteo 4839.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resulten ganadoras deben comprobar que el billete físico se encuentre en buen estado y que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Después, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la Lotería de Medellín para realizar el trámite de pago. También será obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar el premio.



La Lotería de Medellín continúa siendo una de las más tradicionales y reconocidas del país, gracias a sus sorteos semanales, sus millonarios premios y su cobertura nacional, características que la mantienen entre las loterías preferidas por miles de colombianos.