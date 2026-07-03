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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026

Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 3 de julio de 2026

Consulte los resultados completos del sorteo 4838 de la Lotería de Medellín del 3 de julio de 2026.

Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Foto: Facebook Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de jul, 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 3 de julio el sorteo 4839, en el que entregó un premio mayor de $16.000 millones.De acuerdo con la información oficial de la entidad, el premio mayor de $16.000 millones quedó en manos del billete número XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Además del premio mayor, el sorteo 4839 distribuyó múltiples premios secos en diferentes categorías.

Los participantes pueden comparar su billete con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Medellín para confirmar si obtuvieron alguno de los premios entregados durante el sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Quienes resulten ganadores deben verificar que el billete físico esté en buen estado y que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

Posteriormente, deberán presentarse en los puntos autorizados o en la entidad bancaria designada por la Lotería de Medellín para adelantar el proceso de reclamación. También será indispensable presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.

La Lotería de Medellín continúa siendo una de las más reconocidas de Colombia gracias a sus millonarios premios, la realización periódica de sus sorteos y su amplia cobertura nacional, factores que la convierten en una de las favoritas entre quienes buscan probar suerte cada semana.

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