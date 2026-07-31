La tasa de usura sube a 29,66 % en agosto: usar tarjeta de crédito será más caro

Comprar con tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo en Colombia será más costoso durante agosto. La Superintendencia Financiera certificó el Interés Bancario Corriente en 19,77% efectivo anual, lo que representa un incremento de 58 puntos básicos respecto al 19,19% vigente en julio.
Con este reajuste, el límite máximo legal que los bancos pueden cobrar a los usuarios por usura sube al 29,66 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La cifra refleja un aumento de 87 puntos básicos frente al techo de 28,79 % establecido para julio.
Lea también: Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,0 % para agosto
El ajuste fijado por el organismo de control mediante la Resolución 1139 de 2026 impactará de manera directa el bolsillo de los consumidores a la hora de financiar sus compras o diferir cuotas.
¿Por qué suben las compras con tarjeta de crédito?
La tasa de usura es el valor máximo permitido por la ley que una entidad financiera o un particular puede cobrar como interés remuneratorio o de mora.
Al subir el Interés Bancario Corriente al 19,77 %, los bancos comerciales ajustan automáticamente sus techos de cobro para el plástico.
Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago del pago mínimo durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas que las cobradas durante el mes anterior.
Tasas y límites vigentes para agosto de 2026
La certificación emitida por la Superintendencia Financiera detalla las tasas máximas permitidas según la modalidad de crédito:
|Modalidad de Crédito
|Interés Bancario Corriente
|Tasa Máxima de Usura
|Consumo y ordinario (Tarjetas de crédito)
|19,77%
|29,66%
|Consumo de bajo monto
|43,64%
|65,46%
|Productivo urbano
|39,78%
|59,67%
|Productivo rural
|22,37%
|33,56%
|Popular productivo urbano
|59,31%
|88,97%
|Popular productivo rural
|45,70%
|68,55%
Recomendaciones para cuidar su bolsillo en agosto
Publicidad
Frente al incremento en los costos de financiamiento, expertos aconsejan adoptar medidas de cautela financiera:
- Evite diferir compras a varias cuotas: realice sus consumos a una sola cuota para evitar el cobro de intereses.
- Revise el pago de mora: incurrir en mora durante este mes implicará pagar la tasa límite del 29,66 % anual.
- Compare entidades: aunque el tope máximo es del 29,66 %, no todos los bancos cobran la tasa límite; revise qué entidad ofrece un interés inferior.