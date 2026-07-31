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Blu Radio  / Economía  / Finanzas personales  / La tasa de usura sube a 29,66 % en agosto: usar tarjeta de crédito será más caro

La tasa de usura sube a 29,66 % en agosto: usar tarjeta de crédito será más caro

Usar la tarjeta de crédito o pedir un préstamo bancario será más costoso durante agosto. La Superintendencia Financiera fijó el límite máximo de intereses en 29,66 %.

Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas
Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas
Foto: Pexels.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Comprar con tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo en Colombia será más costoso durante agosto. La Superintendencia Financiera certificó el Interés Bancario Corriente en 19,77% efectivo anual, lo que representa un incremento de 58 puntos básicos respecto al 19,19% vigente en julio.

Con este reajuste, el límite máximo legal que los bancos pueden cobrar a los usuarios por usura sube al 29,66 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La cifra refleja un aumento de 87 puntos básicos frente al techo de 28,79 % establecido para julio.

Lea también: Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,0 % para agosto

El ajuste fijado por el organismo de control mediante la Resolución 1139 de 2026 impactará de manera directa el bolsillo de los consumidores a la hora de financiar sus compras o diferir cuotas.

¿Por qué suben las compras con tarjeta de crédito?

La tasa de usura es el valor máximo permitido por la ley que una entidad financiera o un particular puede cobrar como interés remuneratorio o de mora.

Error común con la tarjeta de crédito puede afectar su puntaje financiero sin darse cuenta
Puntaje financiero, imagen de referencia
Foto: Gemini

Al subir el Interés Bancario Corriente al 19,77 %, los bancos comerciales ajustan automáticamente sus techos de cobro para el plástico.

Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago del pago mínimo durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas que las cobradas durante el mes anterior.

Tasas y límites vigentes para agosto de 2026

La certificación emitida por la Superintendencia Financiera detalla las tasas máximas permitidas según la modalidad de crédito:

Modalidad de CréditoInterés Bancario CorrienteTasa Máxima de Usura
Consumo y ordinario (Tarjetas de crédito)19,77%29,66%
Consumo de bajo monto43,64%65,46%
Productivo urbano39,78%59,67%
Productivo rural22,37%33,56%
Popular productivo urbano59,31%88,97%
Popular productivo rural45,70%68,55%

Recomendaciones para cuidar su bolsillo en agosto

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Frente al incremento en los costos de financiamiento, expertos aconsejan adoptar medidas de cautela financiera:

  • Evite diferir compras a varias cuotas: realice sus consumos a una sola cuota para evitar el cobro de intereses.
  • Revise el pago de mora: incurrir en mora durante este mes implicará pagar la tasa límite del 29,66 % anual.
  • Compare entidades: aunque el tope máximo es del 29,66 %, no todos los bancos cobran la tasa límite; revise qué entidad ofrece un interés inferior.
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