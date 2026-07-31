La tasa de usura sube a 29,66 % en agosto: usar tarjeta de crédito será más caro

Comprar con tarjeta de crédito o solicitar un préstamo de consumo en Colombia será más costoso durante agosto. La Superintendencia Financiera certificó el Interés Bancario Corriente en 19,77% efectivo anual, lo que representa un incremento de 58 puntos básicos respecto al 19,19% vigente en julio.

Con este reajuste, el límite máximo legal que los bancos pueden cobrar a los usuarios por usura sube al 29,66 % efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La cifra refleja un aumento de 87 puntos básicos frente al techo de 28,79 % establecido para julio.

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El ajuste fijado por el organismo de control mediante la Resolución 1139 de 2026 impactará de manera directa el bolsillo de los consumidores a la hora de financiar sus compras o diferir cuotas.



¿Por qué suben las compras con tarjeta de crédito?

La tasa de usura es el valor máximo permitido por la ley que una entidad financiera o un particular puede cobrar como interés remuneratorio o de mora.



Puntaje financiero, imagen de referencia Foto: Gemini

Al subir el Interés Bancario Corriente al 19,77 %, los bancos comerciales ajustan automáticamente sus techos de cobro para el plástico.

Si usted realiza compras a cuotas o se retrasa en el pago del pago mínimo durante agosto, las entidades financieras le aplicarán tasas de interés más altas que las cobradas durante el mes anterior.



Tasas y límites vigentes para agosto de 2026

La certificación emitida por la Superintendencia Financiera detalla las tasas máximas permitidas según la modalidad de crédito:



Modalidad de Crédito Interés Bancario Corriente Tasa Máxima de Usura Consumo y ordinario (Tarjetas de crédito) 19,77% 29,66% Consumo de bajo monto 43,64% 65,46% Productivo urbano 39,78% 59,67% Productivo rural 22,37% 33,56% Popular productivo urbano 59,31% 88,97% Popular productivo rural 45,70% 68,55%

Recomendaciones para cuidar su bolsillo en agosto

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Frente al incremento en los costos de financiamiento, expertos aconsejan adoptar medidas de cautela financiera:

