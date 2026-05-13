Bancolombia lanza herramienta para evitar 'chicharrones' con tarjetas de crédito: así funciona

Olvidar la fecha de pago de una tarjeta de crédito o dejar pasar una factura puede convertirse en un dolor de cabeza para muchos colombianos. Pensando justamente en esos descuidos financieros, Bancolombia lanzó una nueva funcionalidad en su aplicación móvil para ayudar a los usuarios a organizar sus deberes económicos.

Se trata de “Tu calendario”, una herramienta que ya se encuentra disponible en la App Mi Bancolombia y busca centralizar recordatorios, fechas de pago y obligaciones financieras en un solo lugar. La apuesta del banco es que las personas puedan tener un mayor control de sus gastos y así evitar retrasos que afecten el bolsillo de los usuarios.

La herramienta llega en un momento en el que el uso de tarjetas de crédito sigue creciendo en Colombia y muchos usuarios buscan maneras de manejar mejor sus finanzas personales.



Así funciona “Tu calendario” de Bancolombia

La funcionalidad quedó habilitada en la sección “Día a Día” de la App Mi Bancolombia. Para acceder, los usuarios deben ingresar a la aplicación, seleccionar la opción “Explorar” y luego dirigirse a la herramienta correspondiente.

Desde allí, las personas pueden consultar los compromisos relacionados con tarjetas de crédito, revisar el estado de cada obligación y activar recordatorios para no olvidar las fechas de pago.



La entidad explicó que la herramienta actualiza automáticamente la información relacionada con las tarjetas en un plazo máximo de tres días y, además, envía alertas por mensaje de texto tres días antes y el mismo día del vencimiento.

Joven sorprendido con aplicación Mi Bancolombia Foto: Blu Radio - unsplash

¿La herramienta sirve para otros pagos?

Más allá de las tarjetas de crédito, “Tu calendario” permite agregar manualmente otras obligaciones financieras y compromisos personales. Entre ellos se encuentran:



Pago de servicios públicos.

Seguros.

Impuestos.

Administración.

Fechas importantes.

Otros gastos cotidianos.

La idea es que el usuario pueda visualizar en un mismo espacio todas las responsabilidades económicas del mes y así priorizar cuáles debe atender primero.

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Además, la plataforma clasifica los compromisos como pendientes, vencidos o resueltos, lo que facilita llevar un seguimiento más claro de las cuentas ya pagadas y de las que aún están por vencer.



Bancolombia busca fortalecer la educación financiera de sus usuarios

Con esta herramienta, Bancolombia asegura que busca fortalecer la educación financiera de sus usuarios y promover hábitos de organización en el manejo del dinero.

Uno de los puntos que resalta la entidad es que la funcionalidad no solicita claves ni permite realizar movimientos de dinero, ya que únicamente funciona como un espacio de consulta y recordatorio.