Desempleo en Colombia se mantuvo en 8 % en junio, según reveló el Dane

El mercado laboral en Colombia continuó mostrando señales de recuperación durante junio de 2026. De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desocupación se ubicó en 8,0 %, una reducción de 0,5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando el indicador fue de 8,6 %.

Las cifras presentadas por la entidad evidencian que el comportamiento del empleo estuvo acompañado por un incremento en la participación y la ocupación de los colombianos en el mercado laboral. La Tasa Global de Participación pasó de 63,9 % a 64,5 %, mientras que la Tasa de Ocupación aumentó de 58,4 % a 59,4 % entre junio de 2025 y junio de 2026.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas también se registró una mejoría. La tasa de desocupación fue de 8,0 %, por debajo del 8,3 % reportado en el mismo periodo del año anterior.

El Dane informó además que el número de personas ocupadas aumentó en 706.000 durante el último año, lo que representa un crecimiento del 3,0 %. Según la entidad, este comportamiento estuvo impulsado principalmente por las áreas rurales y otras cabeceras municipales, donde se concentró una parte importante de la generación de nuevos puestos de trabajo.



Por ramas de actividad económica, Alojamiento y servicios de comida fue el sector con el mayor aporte al crecimiento del empleo. Esta actividad sumó 289.000 nuevos ocupados, consolidándose como el principal motor de la generación de puestos de trabajo durante junio.

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Detrás de este resultado se ubicaron los sectores de Construcción, con un incremento de 146.000 personas ocupadas, y Transporte y almacenamiento, que aportó 145.000 nuevos empleos. En contraste, las Industrias manufactureras registraron una caída de 125.000 ocupados, siendo la actividad con el mayor retroceso en el periodo analizado.

El informe también evidenció una disminución en el número de personas que buscan empleo. La población desocupada se redujo en 87.000 personas, equivalente a una variación anual de -3,9 %, reflejando un comportamiento favorable del mercado laboral durante el sexto mes del año.

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No obstante, persisten diferencias importantes entre hombres y mujeres. La tasa de desocupación femenina se ubicó en 9,9 %, mientras que la de los hombres fue de 6,6 %, lo que representa una brecha de género de 3,3 puntos porcentuales. Aunque el desempleo mostró una reducción general, los datos reflejan que las mujeres continúan enfrentando mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Otro de los indicadores destacados por el DANE fue la informalidad. La proporción de población ocupada informal permaneció en 55,1 % a nivel nacional, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores colombianos continúan desempeñando sus actividades sin acceder plenamente a las garantías y beneficios propios del empleo formal.

Finalmente, el informe señala que la tasa de desocupación desestacionalizada preliminar se ubicó en 8,2 % tanto para el total nacional como para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, un indicador que permite analizar la evolución del mercado laboral descontando los efectos propios de la temporada.