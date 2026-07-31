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Blu Radio  / Economía  / Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,0 % para agosto

Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,0 % para agosto

La Junta Directiva se dividió en una apretada votación de cuatro a tres. El aumento en los precios de la comida y el costo de vida frenaron los recortes.

Banco de la República mantiene la tasa de interés para agosto de 2026
Banco de la República mantiene la tasa de interés para agosto de 2026
Fotos: Blu Radio
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en un 12,0%.

La medida busca poner freno al repunte de la inflación registrado al cierre del primer semestre. Además, mantiene un costo de financiamiento alto para tarjetas de crédito y préstamos bancarios.

La votación dejó al descubierto una división interna en el emisor. Cuatro directores votaron a favor de dejar la tasa quieta, mientras que tres miembros apoyaron un incremento de 50 puntos básicos (0,50 %).

Las razones detrás de la decisión del Banco de la República

El principal argumento fue el comportamiento del costo de vida durante el último mes.

La inflación total de junio continuó su tendencia al alza y se ubicó en un 6,1% anual. Este indicador estuvo presionado principalmente por el costo de los alimentos, que subió al 6,8%, y de los servicios regulados, que alcanzó el 5,9%.

Por su parte, la inflación básica, que excluye alimentos y regulados, mostró estabilidad al situarse en el 6,0%.

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Este repunte impactó las proyecciones del mercado. Según la encuesta de julio, los analistas subieron sus expectativas de inflación para diciembre de 2026 al 6,6% y para 2027 al 5,0%. En la deuda pública, las expectativas superan el 6,0 % en todos los plazos.

En el frente cambiario, el emisor destacó que la apreciación del peso colombiano ha superado a la de otras monedas comparables, lo que ha ayudado a contener presiones sobre los productos importados.

Sin embargo, la Junta Directiva advirtió sobre dos riesgos que podrían alterar el rumbo de los precios:

  • Tensiones geopolíticas: el conflicto en Medio Oriente mantiene la volatilidad en las materias primas y el comercio global.
  • Fenómenos climáticos: la alta probabilidad del fenómeno de El Niño podría golpear la producción agrícola y elevar el precio de la comida.

El Banco de la República enfatizó que mantendrá su política monetaria restrictiva para asegurar que la inflación baje hacia 2027, y aclaró que los próximos movimientos de la tasa dependerán de los datos económicos que se conozcan en los siguientes meses.

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