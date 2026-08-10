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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos abatidos y 4 capturados en operativo de Gobierno De La Espriella al Clan del Golfo en Antioquia

Dos abatidos y 4 capturados en operativo de Gobierno De La Espriella al Clan del Golfo en Antioquia

Mientras que en Anorí fueron dados de baja dos de sus integrantes, en Necoclí capturaron otros cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos.

Abatidos en Anorí, Antioquia.
Abatidos en Anorí, Antioquia.
Séptima División del Ejercito
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.

Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.

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La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.

Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública.

"Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.

De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.

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En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.

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