Lotería de Medellín: cayó en Antioquia el seco de $1.000 millones con este número

La suerte volvió a sonreírle a un jugador en Antioquia. En el sorteo 4847 de la Lotería de Medellín, realizado este sábado 8 de agosto de 2026, cayó una fracción del seco de $1.000 millones con el número 4238 de la serie 149.

La propia Lotería de Medellín confirmó el resultado a través de sus redes sociales y destacó que uno de sus premios de alto valor quedó nuevamente en manos del público.

“¡La suerte volvió a hacer historia! Hoy en el sorteo 4847 cayó una fracción de un seco de $1.000 MILLONES con el número 4238 de la serie 149 en el Departamento de Antioquia”, informó la entidad.La Lotería invitó a los jugadores a revisar sus billetes y verificar si resultaron ganadores de alguno de los premios del sorteo.

Número ganador del seco de $1.000 millones

El resultado que concentra la atención del sorteo 4847 es:



Número: 4238

Serie: 149

Premio: $1.000 millones

Departamento: Antioquia

La Lotería de Medellín también reportó otro seco de $1.000 millones, correspondiente al número 8966, serie 379.

Otros secos del sorteo 4847

Además de los premios principales, estos fueron los números y series ganadores de los demás secos:

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Dos secos de $700 millones

3199 – serie 244

9566 – serie 287

Dos secos de $500 millones

1539 – serie 273

7533 – serie 248

Seis secos de $100 millones

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0551 – serie 113

1473 – serie 145

3869 – serie 470

5049 – serie 008

6964 – serie 032

9782 – serie 014

Siete secos de $50 millones

0350 – serie 317

2002 – serie 021

2774 – serie 271

5839 – serie 073

6831 – serie 014

6833 – serie 470

7220 – serie 328

Diez secos de $20 millones

0096 – serie 217

0376 – serie 273

2072 – serie 186

2738 – serie 198

3664 – serie 323

4015 – serie 314

5116 – serie 089

7422 – serie 302

7912 – serie 228

9575 – serie 337

Quince secos de $10 millones

1193 – serie 374

1374 – serie 407

1493 – serie 219

1991 – serie 105

2106 – serie 027

2248 – serie 249

3444 – serie 083

5223 – serie 078

5446 – serie 280

6691 – serie 367

7157 – serie 364

8617 – serie 287

8856 – serie 320

8925 – serie 178

9397 – serie 224

Bonos y premios adicionales

El sorteo 4847 también dejó otros números ganadores. Para el Bono Millonario, los números asociados fueron 73, 05 y 75, mientras que el número ganador para Bono Moto fue 93, 72 y 56.

Resultados de la Lotería de Medellín del sábado 8 de agosto de 2026. El número ganador del sorteo 4847 fue el 4366, serie 280, con un premio mayor de $16.000 millones.

Asimismo, el acumulado millonario llegó a $100 millones, de acuerdo con la información publicada en el resultado oficial del sorteo.

La Lotería de Medellín recomendó a los jugadores revisar sus billetes y fracciones, pues el resultado ganador puede representar un importante premio para quien tenga el número y la serie correspondientes.