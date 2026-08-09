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Lotería de Medellín: cayó en Antioquia el seco de $1.000 millones con este número

La Lotería de Medellín anunció que el seco de $1.000 millones del sorteo 4847 quedó en Antioquia. El número ganador fue 4238, serie 149. Estos son los demás resultados.

Resultados Lotería de Medellín sorteo 4847 con premio de $1.000 millones
La Lotería de Medellín realizó el sorteo 4847, que dejó un seco de $1.000 millones en Antioquia.
Foto: Creada con ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

La suerte volvió a sonreírle a un jugador en Antioquia. En el sorteo 4847 de la Lotería de Medellín, realizado este sábado 8 de agosto de 2026, cayó una fracción del seco de $1.000 millones con el número 4238 de la serie 149.

La propia Lotería de Medellín confirmó el resultado a través de sus redes sociales y destacó que uno de sus premios de alto valor quedó nuevamente en manos del público.

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“¡La suerte volvió a hacer historia! Hoy en el sorteo 4847 cayó una fracción de un seco de $1.000 MILLONES con el número 4238 de la serie 149 en el Departamento de Antioquia”, informó la entidad.La Lotería invitó a los jugadores a revisar sus billetes y verificar si resultaron ganadores de alguno de los premios del sorteo.

Número ganador del seco de $1.000 millones

El resultado que concentra la atención del sorteo 4847 es:

  • Número: 4238
  • Serie: 149
  • Premio: $1.000 millones
  • Departamento: Antioquia

La Lotería de Medellín también reportó otro seco de $1.000 millones, correspondiente al número 8966, serie 379.

Otros secos del sorteo 4847

Además de los premios principales, estos fueron los números y series ganadores de los demás secos:

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Dos secos de $700 millones

  • 3199 – serie 244
  • 9566 – serie 287

Dos secos de $500 millones

  • 1539 – serie 273
  • 7533 – serie 248

Seis secos de $100 millones

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  • 0551 – serie 113
  • 1473 – serie 145
  • 3869 – serie 470
  • 5049 – serie 008
  • 6964 – serie 032
  • 9782 – serie 014

Siete secos de $50 millones

  • 0350 – serie 317
  • 2002 – serie 021
  • 2774 – serie 271
  • 5839 – serie 073
  • 6831 – serie 014
  • 6833 – serie 470
  • 7220 – serie 328

Diez secos de $20 millones

  • 0096 – serie 217
  • 0376 – serie 273
  • 2072 – serie 186
  • 2738 – serie 198
  • 3664 – serie 323
  • 4015 – serie 314
  • 5116 – serie 089
  • 7422 – serie 302
  • 7912 – serie 228
  • 9575 – serie 337

Quince secos de $10 millones

  • 1193 – serie 374
  • 1374 – serie 407
  • 1493 – serie 219
  • 1991 – serie 105
  • 2106 – serie 027
  • 2248 – serie 249
  • 3444 – serie 083
  • 5223 – serie 078
  • 5446 – serie 280
  • 6691 – serie 367
  • 7157 – serie 364
  • 8617 – serie 287
  • 8856 – serie 320
  • 8925 – serie 178
  • 9397 – serie 224

Bonos y premios adicionales

El sorteo 4847 también dejó otros números ganadores. Para el Bono Millonario, los números asociados fueron 73, 05 y 75, mientras que el número ganador para Bono Moto fue 93, 72 y 56.

Resultados de la Lotería de Medellín del 8 de agosto de 2026: número ganador 4366, serie 280
Resultados de la Lotería de Medellín del sábado 8 de agosto de 2026. El número ganador del sorteo 4847 fue el 4366, serie 280, con un premio mayor de $16.000 millones.

Asimismo, el acumulado millonario llegó a $100 millones, de acuerdo con la información publicada en el resultado oficial del sorteo.

La Lotería de Medellín recomendó a los jugadores revisar sus billetes y fracciones, pues el resultado ganador puede representar un importante premio para quien tenga el número y la serie correspondientes.

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