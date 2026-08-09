Lotería de Medellín: cayó en Antioquia el seco de $1.000 millones con este número

La suerte volvió a sonreírle a un jugador en Antioquia. En el sorteo 4847 de la Lotería de Medellín, realizado este sábado 8 de agosto de 2026, cayó una fracción del seco de $1.000 millones con el número 4238 de la serie 149.
La propia Lotería de Medellín confirmó el resultado a través de sus redes sociales y destacó que uno de sus premios de alto valor quedó nuevamente en manos del público.
“¡La suerte volvió a hacer historia! Hoy en el sorteo 4847 cayó una fracción de un seco de $1.000 MILLONES con el número 4238 de la serie 149 en el Departamento de Antioquia”, informó la entidad.La Lotería invitó a los jugadores a revisar sus billetes y verificar si resultaron ganadores de alguno de los premios del sorteo.
Número ganador del seco de $1.000 millones
El resultado que concentra la atención del sorteo 4847 es:
- Número: 4238
- Serie: 149
- Premio: $1.000 millones
- Departamento: Antioquia
La Lotería de Medellín también reportó otro seco de $1.000 millones, correspondiente al número 8966, serie 379.
Otros secos del sorteo 4847
Además de los premios principales, estos fueron los números y series ganadores de los demás secos:
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Dos secos de $700 millones
- 3199 – serie 244
- 9566 – serie 287
Dos secos de $500 millones
- 1539 – serie 273
- 7533 – serie 248
Seis secos de $100 millones
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- 0551 – serie 113
- 1473 – serie 145
- 3869 – serie 470
- 5049 – serie 008
- 6964 – serie 032
- 9782 – serie 014
Siete secos de $50 millones
- 0350 – serie 317
- 2002 – serie 021
- 2774 – serie 271
- 5839 – serie 073
- 6831 – serie 014
- 6833 – serie 470
- 7220 – serie 328
Diez secos de $20 millones
- 0096 – serie 217
- 0376 – serie 273
- 2072 – serie 186
- 2738 – serie 198
- 3664 – serie 323
- 4015 – serie 314
- 5116 – serie 089
- 7422 – serie 302
- 7912 – serie 228
- 9575 – serie 337
Quince secos de $10 millones
- 1193 – serie 374
- 1374 – serie 407
- 1493 – serie 219
- 1991 – serie 105
- 2106 – serie 027
- 2248 – serie 249
- 3444 – serie 083
- 5223 – serie 078
- 5446 – serie 280
- 6691 – serie 367
- 7157 – serie 364
- 8617 – serie 287
- 8856 – serie 320
- 8925 – serie 178
- 9397 – serie 224
Bonos y premios adicionales
El sorteo 4847 también dejó otros números ganadores. Para el Bono Millonario, los números asociados fueron 73, 05 y 75, mientras que el número ganador para Bono Moto fue 93, 72 y 56.
Asimismo, el acumulado millonario llegó a $100 millones, de acuerdo con la información publicada en el resultado oficial del sorteo.
La Lotería de Medellín recomendó a los jugadores revisar sus billetes y fracciones, pues el resultado ganador puede representar un importante premio para quien tenga el número y la serie correspondientes.