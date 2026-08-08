Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 8 de agosto de 2026: número ganador del sorteo 2623

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 8 de agosto de 2026 su sorteo número 2623. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: 7411, serie: 037.

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

Resultados completos de la Lotería del Cauca

La siguiente información indica el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2623 de la Lotería del Cauca, realizado el 1 de agosto de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.



Seco de $300 millones

Número 3821 – Serie 114

Seco de $200 millones

Número 2880 – Serie 094

Secos de $100 millones

Número 3339 – Serie 070

Número 2811 – Serie 235

Secos de $50 millones

Número 1862 – Serie 139

Número 1782 – Serie 138

Número 7940 – Serie 105

Secos de $10 millones

Número 0261 – Serie 220

Número 9700 – Serie 005

Número 1656 – Serie 167

Número 8426 – Serie 295

Número 1445 – Serie 087

Número 2996 – Serie 002

Número 5050 – Serie 309

Número 7522 – Serie 026

Número 7527 – Serie 001

Número 2931 – Serie 287

Número 5044 – Serie 018

Número 9105 – Serie 277

Número 3815 – Serie 261

Número 3987 – Serie 123

Número 6144 – Serie 029

Número 1367 – Serie 199

Número 1816 – Serie 173

Número 1831 – Serie 134

Número 1957 – Serie 005

Número 1413 – Serie 052

Número 0733 – Serie 080

Número 9629 – Serie 152

Número 0024 – Serie 083

Número 9473 – Serie 026

Número 5746 – Serie 027

Número 6599 – Serie 251

Número 2958 – Serie 170

Número 6624 – Serie 059

Número 5355 – Serie 178

Los resultados publicados corresponden estrictamente a la información oficial proporcionada por la Lotería del Cauca para el sorteo del sábado 1 de agosto de 2026. A continuación, se comparte la imagen oficial para corroborar el listado anterior.

Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 8 de agosto de 2026.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

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Siga la transmisión del sorteo en VIVO de La Lotería del Cauca