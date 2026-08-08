Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 8 de agosto de 2026: número ganador del sorteo 2623

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 8 de agosto de 2026 su sorteo número 2623. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: 7411, serie: 037.
El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.
Resultados completos de la Lotería del Cauca
La siguiente información indica el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2623 de la Lotería del Cauca, realizado el 1 de agosto de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.
Seco de $300 millones
- Número 3821 – Serie 114
Seco de $200 millones
- Número 2880 – Serie 094
Secos de $100 millones
- Número 3339 – Serie 070
- Número 2811 – Serie 235
Secos de $50 millones
- Número 1862 – Serie 139
- Número 1782 – Serie 138
- Número 7940 – Serie 105
Secos de $10 millones
- Número 0261 – Serie 220
- Número 9700 – Serie 005
- Número 1656 – Serie 167
- Número 8426 – Serie 295
- Número 1445 – Serie 087
- Número 2996 – Serie 002
- Número 5050 – Serie 309
- Número 7522 – Serie 026
- Número 7527 – Serie 001
- Número 2931 – Serie 287
- Número 5044 – Serie 018
- Número 9105 – Serie 277
- Número 3815 – Serie 261
- Número 3987 – Serie 123
- Número 6144 – Serie 029
- Número 1367 – Serie 199
- Número 1816 – Serie 173
- Número 1831 – Serie 134
- Número 1957 – Serie 005
- Número 1413 – Serie 052
- Número 0733 – Serie 080
- Número 9629 – Serie 152
- Número 0024 – Serie 083
- Número 9473 – Serie 026
- Número 5746 – Serie 027
- Número 6599 – Serie 251
- Número 2958 – Serie 170
- Número 6624 – Serie 059
- Número 5355 – Serie 178
Los resultados publicados corresponden estrictamente a la información oficial proporcionada por la Lotería del Cauca para el sorteo del sábado 1 de agosto de 2026. A continuación, se comparte la imagen oficial para corroborar el listado anterior.
Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.
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