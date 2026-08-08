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Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 8 de agosto de 2026: número ganador del sorteo 2623

La Lotería del Cauca realizó el sorteo 2623 este sábado 8 de agosto de 2026. Miles de colombianos esperan llevarse el premio mayor.

Resultados de la Lotería del Cauca
Resultados de la Lotería del Cauca
Foto: Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de ago, 2026

La Lotería del Cauca juega hoy sábado 8 de agosto de 2026 su sorteo número 2623. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: 7411, serie: 037.

Lotería del Cauca (8).png

El sorteo oficial se realiza en su horario habitual de las 11:00 p. m. A continuación, podrá verificar de forma inmediata los números favorecidos de la noche.

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La siguiente información indica el listado oficial de premios correspondientes al sorteo 2623 de la Lotería del Cauca, realizado el 1 de agosto de 2026, con el premio mayor de $9.000 millones y todos los secos entregados durante la jornada.

Seco de $300 millones

  • Número 3821 – Serie 114

Seco de $200 millones

  • Número 2880 – Serie 094

Secos de $100 millones

  • Número 3339 – Serie 070
  • Número 2811 – Serie 235

Secos de $50 millones

  • Número 1862 – Serie 139
  • Número 1782 – Serie 138
  • Número 7940 – Serie 105

Secos de $10 millones

  • Número 0261 – Serie 220
  • Número 9700 – Serie 005
  • Número 1656 – Serie 167
  • Número 8426 – Serie 295
  • Número 1445 – Serie 087
  • Número 2996 – Serie 002
  • Número 5050 – Serie 309
  • Número 7522 – Serie 026
  • Número 7527 – Serie 001
  • Número 2931 – Serie 287
  • Número 5044 – Serie 018
  • Número 9105 – Serie 277
  • Número 3815 – Serie 261
  • Número 3987 – Serie 123
  • Número 6144 – Serie 029
  • Número 1367 – Serie 199
  • Número 1816 – Serie 173
  • Número 1831 – Serie 134
  • Número 1957 – Serie 005
  • Número 1413 – Serie 052
  • Número 0733 – Serie 080
  • Número 9629 – Serie 152
  • Número 0024 – Serie 083
  • Número 9473 – Serie 026
  • Número 5746 – Serie 027
  • Número 6599 – Serie 251
  • Número 2958 – Serie 170
  • Número 6624 – Serie 059
  • Número 5355 – Serie 178

Los resultados publicados corresponden estrictamente a la información oficial proporcionada por la Lotería del Cauca para el sorteo del sábado 1 de agosto de 2026. A continuación, se comparte la imagen oficial para corroborar el listado anterior.

Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 8 de agosto de 2026.jpg
Resultados de la Lotería del Cauca, sábado 8 de agosto de 2026.

Es fundamental conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. Este documento físico es indispensable para demostrar la autenticidad del premio y completar con éxito el proceso de reclamación ante los canales y oficinas autorizadas.

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Siga la transmisión del sorteo en VIVO de La Lotería del Cauca

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