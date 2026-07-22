Anorí lleva más de un mes sin agua potable: facturas sí siguen llegando y más caras

Mientras comienzan las alertas en el país por el Fenómeno de ‘El Niño’, los habitantes del casco urbano de Anorí, Antioquia, llevan más de un mes sin acceso al servicio de agua potable y las facturas si llegan y están cada vez más costosas.

Hay inconformismo de los habitantes del municipio Anorí al Nordeste de Antioquia, porque en medio de la ausencia de lluvias y la entrada del fenómeno de ‘El Niño’ no tienen el servicio de agua por problemas de la empresa de servicios públicos.

La protesta que incluso ha llevado a que no se permita el ingreso de los funcionarios a la entidad es que a pesar del deficiente servicio de acueducto, están recibiendo las facturas con altos costos.

La situación se agravó debido a las fallas técnicas en los equipos de bombeo que mantienen sin suministro constante a unas 3.500 familias del municipio.



Aunque la empresa trata de llevar el líquido vital a la comunidad los más afectados son las partes altas y sectores como Las Lomas y Los Ángeles donde el agua no llega desde hace varios días debido a la falta de presión.

Ante esta crisis, la Empresa de Servicios Públicos Anorí S.A. E.S.P. explicó que una de las bombas ha sido enviada a reparación en repetidas ocasiones sin obtener solución, por lo que fue necesario iniciar el proceso de importación de un nuevo equipo, cuya llegada se proyecta para la primera semana de agosto.

Gustavo Alfredo Siva, el alcalde del municipio de Anorí, expresó la problemática: "Hace un mes, aproximadamente, que se presentó una falla en una de las bombas, porque aquí el agua es por impulsión, aquí el agua no es por gravedad. Y resulta que la empresa encargada de la prestación del servicio no tenía una bomba de repuesto para solucionar esta situación", señaló el mandatario local.

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Aunque inicialmente se había anunciado que esta misma semana se reanudaría el servicio de agua, no fue posible e incluso la empresa de servicios públicos municipal, solicitó más tiempo para atender esta emergencia.