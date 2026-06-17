Desactivan artefacto explosivo y cuatro minas antipersonales en camino veredal de Anorí

El Ejército desactivó un artefacto explosivo de alto poder y cuatro minas antipersonales instaladas cerca a un camino que usan comunidades rurales de Anorí para acudir a votar en el casco urbano. Sobre el territorio hay vigilancia especial de cara a los comicios del próximo domingo.

Pocos días antes de la segunda vuelta presidencial se siguen reportando situaciones de riesgos para la población civil y la fuerza pública en zonas del Nordeste de Antioquia con fuerte injerencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN.

Este es el caso del municipio de Anorí donde en las últimas horas tropas del Batallón de Infantería Batalla de Bomboná desactivaronartefactos explosivos instalados muy cerca a una zona de tránsito habitual para habitantes y la misma fuerza pública.

Tras la alerta de la comunidad los uniformados llegaron hasta la vereda La Soledad donde hallaron un artefacto de alto poder con cerca de tres kilos de material explosivo y cuatro minas antipersona dispuestas para ser activas por método de presión.



El coronel Carlos Alonso Romero, comandante de la unidad militar a cargo de la intervención, destacó su importancia en vista de la importancia que tiene en la zona para la movilidad durante las elecciones. El trayecto es paso casi obligado para la mayoría de ciudadanos de la vereda que ejerce su derecho al voto en el casco urbano del municipio, ubicado a cerca de cinco minutos.

“Posiblemente afectar las propias tropas y también muy posiblemente hacer daño a la población civil. Se encontraban eh a los alrededores de un camino veredal que conduce esta vereda al municipio de Anorí, Antioquia. En el casco urbano de Anorí llega mucha gente de esta vereda. Prácticamente toda la gente de esta vereda vota en el casco urbano de Anorí”, aseveró el alto oficial.

En poblaciones cercanas del Norte como Campamento, Angostura y San Andrés de Cuerquia, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha denunciado en los últimos días constreñimiento electoral por parte de las disidencias de las Farc.

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Según el mandatario, a través de reuniones y mensajes en redes sociales estarían exigiendo a los habitantes ir a las urnas y mostrar como prueba el certificado electoral para así poder transitar por zonas rurales. La situación irregular estaría produciendo el abstencionismo de más del 60% de la población habilitada en estas localidades para ejercer su derecho al voto.