En Medellín intensifican evaluaciones tras terremoto: van 515 visitas y 16 evacuaciones temporales

En Medellín se mantiene desplegado el sistema de atención de emergencias tras el fuerte movimiento sísmico del pasado lunes, con un equipo de ingenieros y organismos de socorro dedicado a evaluar las estructuras que podrían representar algún riesgo para la población.

De acuerdo con el balance entregado desde el Puesto de Mando Unificado, se han realizado más de 500 visitas técnicas en diferentes sectores de la ciudad, como respuesta a los reportes recibidos a través de la línea 123.

Como resultado de estas evaluaciones, las autoridades han ordenado algunas evacuaciones temporales, una medida preventiva adoptada en aquellos lugares donde las condiciones estructurales requieren una revisión más detallada o donde permanecer podría representar un riesgo para sus habitantes.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que para atender esta situación, Medellín tiene un equipo de ingenieros desplegados en distintos puntos de la ciudad, quienes realizan las inspecciones solicitadas y apoyan la identificación de posibles riesgos.



"Estamos monitoreando y haciendo seguimiento a las emergencias que se han reportado. Hemos realizado 515 visitas y 16 evacuaciones temporales. Tenemos 34 ingenieros desplegados en toda la ciudad, evaluando las estructuras que lo requieren. Además, estamos poniendo nuestras capacidades de Medellín al servicio de otras ciudades que lo requieren", apuntó.

Al mismo tiempo, Medellín ha puesto sus capacidades técnicas y operativas al servicio de otras ciudades afectadas. Ingenieros, bomberos, caninos de búsqueda y equipos especializados ya trabajan en Pereira, Cali y Manizales, mientras que próximamente serán enviados 31 profesionales al Valle del Cauca y Quindio, como confirmó el mandatario.

Publicidad

Medellín se pone al servicio de Colombia 🇨🇴.

Hoy salieron 21 ingenieros e ingenieras voluntarios más hacia Cali y otros municipios del Valle del Cauca, en coordinación con el Presidente Abelardo de la Espriella @ABDELAESPRIELLA y con el alcalde de Cali, Alejandro Eder @alejoeder… pic.twitter.com/rOtus1aKJl — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 14, 2026

La ciudad también ha recibido varias toneladas de ayudas humanitarias en 48 horas, que serán organizadas y distribuidas hacia las zonas que más las necesitan. Además, el concierto solidario “Colombia, Medellín te quiere” ya ha recaudado cerca de 300 millones de pesos para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.