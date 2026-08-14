Hospital Alma Máter en Antioquia habilitó 180 camas y 8 quirófanos para heridos por terremoto

Ante la emergencia sanitaria provocada por el fuerte terremoto que afectó diferentes regiones de Colombia, el Hospital Alma Máter de Antioquia anunció la ampliación de su capacidad hospitalaria para recibir pacientes provenientes de las zonas más afectadas, especialmente de departamentos como Chocó y Risaralda.

Jaime Restrepo, director general del Hospital Alma Máter, explicó que la institución activó un plan especial para responder a la alerta roja hospitalaria que hay en el departamento y prepararse para la llegada de pacientes que requieran atención de alta complejidad.

De acuerdo con Restrepo, el centro asistencial logró ampliar su capacidad para garantizar la atención médica, indicando que también se reforzó el recurso humano y se dispuso de medicamentos, suministros e insumos médicos necesarios para enfrentar el incremento de la demanda.

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"Todos nos hemos puesto las botas y y el equipo técnico, el recurso humano. Hemos llamado a Sabia Saluda, a todas las aseguradoras, al ministerio de salud, y hoy estamos ya en la capacidad de ampliarnos en aproximadamente 180 camas, 8 quirófanos más, y contar con el recurso humano, los suministros, los medicamentos para hacer la respectiva atención", manifestó en diálogo con Blu Radio.

Hay que mencionar que el Hospital Alma Máter, perteneciente a la Universidad de Antioquia, cuenta con servicios especializados para atender pacientes con condiciones de alta complejidad. Debido a las características de la emergencia, la institución tiene disponibles especialistas en áreas como ortopedia y neurocirugía.

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"La Universidad de Antioquia es un centro de alto nivel que forma los especialidades y las subespecialidades más complejas del sector. Ahora, por ser un proceso donde se presenta demasiado traumas, el área de ortopedia, neurocirugía, hay algunas complicaciones de de pacientes crónicos que se exacerban por por toda la situación y y, ante ello, estamos disponiendo de la alta complejidad para hacer la respectiva atención", detalló el director.

La estrategia de nuevas camas busca descongestionar hospitales de las zonas afectadas, algunos de los cuales presentan niveles de sobreocupación superiores al 300 %. Los pacientes que sean remitidos al Alma Máter podrían requerir procesos de recuperación prolongados, incluso de varios meses.