Terremoto en Colombia: 285 muertos y más de 102.000 personas afectadas

La emergencia provocada por el terremoto de 7,4 grados registrado en San José del Palmar, Chocó, continúa dejando un saldo devastador. De acuerdo con el más reciente balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 285 personas han fallecido y 3.975 resultaron heridas.

El reporte, con corte a las 6:30 de la mañana de este 14 de agosto, indica que la emergencia ha afectado a 15 departamentos y 426 municipios, donde se contabilizan 45.523 familias afectadas, equivalentes a 102.263 personas. Mientras avanzan las labores de atención, 379 personas permanecen desaparecidas y otras 354 han sido rescatadas.

Terremoto en Dosquebradas en Colombia // Foto: AFP

La afectación también es considerable en materia de vivienda. Las autoridades reportan 73.455 viviendas averiadas y 12.828 completamente destruidas, además de 121 edificios que colapsaron como consecuencia del movimiento telúrico.

El terremoto también golpeó la infraestructura esencial. Hasta el momento, 240 centros de salud y 2.205 centros educativos presentan algún tipo de afectación. A esto se suman daños en 1.208 centros comunitarios, 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares y 13 puentes peatonales. Cinco aeropuertos también resultaron afectados.



La emergencia no solo deja consecuencias para las comunidades. El balance oficial señala que 169 animales han sido rescatados y otros 247 resultaron afectados, mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas golpeadas.