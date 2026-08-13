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Desolador panorama en San José del Palmar, Chocó, tras terremoto: hay 22 veredas incomunicadas

La Alcaldía pide ayuda urgente para reparar las cientos de viviendas afectadas. Aunque no hay desaparecidos en el departamento, la atención se centra en las cerca de 200 personas heridas.

San José del Palmar epicentro del terremoto.
San José del Palmar epicentro del terremoto.
Foto: captura de pantalla video Noticias Caracol.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

El terremoto que dejó 13 muertos, 182 heridos, 29 municipios afectados y más de 1.000 viviendas destruidas en el departamento de Chocó ha dejado historias lamentables como esperanzadoras, una de ellas la de la familia de cuatro personas que fueron halladas con vida tras ser reportadas como desaparecidas.

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Uno de esos lugares afectados y epicentro del fuerte sismo fue San José del Palmar en donde cientos de edificaciones resultaron afectadas y hasta donde recientemente se conocieron desgarradores testimonios como el de Jhon Ramírez.

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"Fue caótico. Salimos de la casa,esperamos en un solar y todo mundo corría, las casas se colapsaban así. Hay muchas casas afectadas en el barrio", rememoró.

Pero lo que ocurre en San José del Palmar es más que preocupante, ya que el movimiento telúrico provocó que el municipio quedara completamente aislado producto de varios derrumbes que taponaron la única vía de acceso que tiene el epicentro del desastre.

En el municipio hay cerca de 20 veredas afectadas por el terremoto y por ello el alcalde de San José del Palmar, León Marín, entregó un reporte sobre las afectaciones que dejó el fenómeno natural en infraestructuras de todo el territorio chocoano.

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"En este momento, nosotros encontramos con 441 viviendas totalmente afectadas, como lo han podido observar, con agrietamientos, con hundimientos, 40 viviendas totalmente que colapsaron. Nos encontramos sin energía eléctrica aproximadamente hace 3 días, la vía totalmente taponada", indicó.

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La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, destacó que después de que el departamento quedara sin personas desaparecidas, los esfuerzos estarán centrados en atender a los heridos y retirar escombros en zonas afectadas.

Labores del Ejército en Chocó por terremoto.
Labores del Ejército en Chocó por terremoto.
Foto: Ejército Nacional.

La mandataria mencionó que aún en Chocó hay situaciones que se deben mejorar con urgencia como lo son temas como la conectividad de todos los municipios afectados por el terremoto.

"Tenemos una afectación general de servicios, energía eléctrica, señal celular. No se ha podido tampoco restablecer. Las afectaciones físicas son por ahora incuantificables. Estamos en el reporte, en la evaluación", indicó.

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A la espera de que con la ayuda del Gobierno nacional y millones de colombianos, hasta Chocó también han llegado ayudas médicas como un helicóptero con el que especialistas pueden trasladar heridos.

"Una ambulancia helicoportada, equipada totalmente, medicalizada, inclusive para pacientes neonatos, con el propósito de acompañar a cada una de las víctimas en la emergencia y permitir el acompañamiento de pacientes para el desarrollo de traslados", expuso la médica de Helistar, Adriana Valero.

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Hay que mencionar que en el departamento hay graves afectaciones en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó en donde las neveras se dañaron y la sangre no tiene donde ser almacenada, por lo que es una de las prioridades para la atención de los heridos.

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