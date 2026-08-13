Duro relato de periodista Carlos Aponte que perdió a su familia en terremoto: “Viene el dolor”

En diálogo con Mañanas Blu, el periodista Carlos Andrés Aponte relató el doloroso momento que atraviesa tras la muerte de sus familiares a causa del devastador terremoto que afecta el occidente del país.

Durante la entrevista, el comunicador confirmó que los rescatistas hallaron los cuerpos sin vida de su padre, Carlos Arturo Aponte, y de su sobrina Ileana Giraldo Aponte, de 11 años, mientras continúan las labores para encontrar a su madre, Estela Marín.

Aponte explicó que la tragedia los sorprendió un día después de una celebración familiar. Su padre había cumplido años el domingo y además celebraba 41 años de casado con su esposa. La menor se había quedado en la vivienda porque no tenía clases.

Sobre el hallazgo de los primeros cuerpos, el periodista detalló la forma en que fueron encontrados por los equipos de socorro en la estructura.



En un acto, yo creo, de amor, tal vez el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y pues desafortunadamente, pues por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata Explicó Aponte.

La búsqueda se ha dificultado por la forma en que colapsó la edificación donde se encontraban las víctimas. El comunicador detalló que el edificio "alcanza como hacer una espiral" y provocó que los apartamentos se mezclaran durante la caída.

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Por esta razón, aún no se ha podido precisar el sitio exacto donde está su madre. "El techo de la terraza, la plancha del salón social, el cuarto piso y el segundo piso pues terminan haciendo una especie de sándwich", indicó.

El periodista se encontraba en Bogotá cuando ocurrió el sismo y tuvo que enfrentar un duro trayecto para regresar a Cali debido a los inconvenientes en los aeropuertos.

A pesar de la tragedia, expresó tranquilidad al saber que sus seres queridos no sufrieron al momento del colapso de la estructura. Sin embargo, reconoció que la realidad que enfrentan ahora es completamente distinta a la incertidumbre de los primeros días.

Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia Foto de: AFP

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Al ser consultado sobre el cambio que vive su familia en estos momentos, el periodista dejó ver el duro panorama que les espera. "No sé qué nos cambia. Esto es un torbellino, es una situación que uno no se espera", afirmó, al tiempo que advirtió que "lo que viene es el dolor".

Carlos Aponte resaltó además el apoyo de la comunidad caleña que se desplazó hasta el edificio Torres de Limonar para colaborar con las labores de socorro y la entrega de suministros.

"Hemos visto gente que no tiene ni idea quién es mi papá, no tienen ni idea quién es mi mamá, pero aún así se echan una piedra de 20, 30 kilos al hombro y gritan y escavan y recaban", concluyó.