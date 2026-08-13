Se agota la "ventana de la vida" para encontrar personas con vida tras el terremoto

Al cumplirse las primeras 72 horas del devastador terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia, el país agota este jueves 13 de agosto la denominada "ventana de vida", el periodo crítico en el que existen mayores probabilidades de hallar a personas con vida bajo los escombros. Ante la magnitud de la crisis y las afectaciones de infraestructura, el presidente Abelardo De La Espriella declaró la emergencia económica nacional.

De acuerdo con el balance oficial presentado por el mandatario nacional, el movimiento telúrico deja hasta el momento 265 personas muertas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Asimismo, las autoridades registran la destrucción de 11.347 viviendas, daños en 53.526 casas y el colapso de 140 edificios.

Por su parte, los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalan que la emergencia impacta a 24.324 familias y genera afectaciones en 403 municipios distribuidos en catorce departamentos del territorio nacional.



Labores de rescate a contrarreloj en los puntos más críticos

Los trabajos de búsqueda se concentran principalmente en Cali y Pereira. En la capital del Valle del Cauca, cerca de 700 socorristas locales y 50 expertos internacionales intervienen en estructuras donde se estima la presencia de sobrevivientes. Según las autoridades locales, en Cali se ha logrado el rescate de 85 personas con vida, aunque más de 150 siguen desaparecidas.

Foto: AFP

Paralelamente, el Instituto de Medicina Legal confirmó la recepción de 202 cuerpos, de los cuales 121 ya han sido identificados y entregados a sus familias, incluyendo a cinco menores de edad.



Medidas del Gobierno tras la declaración de emergencia económica

Para hacer frente a la crisis, el presidente De La Espriella anunció la activación de la emergencia económica, mecanismo que permitirá constituir el denominado "fondo milagro". Esta bolsa de recursos estará destinada a financiar la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas, carreteras y terminales aéreos.



Según explicó el Ejecutivo, el paquete de medidas contempla:



Subsidios temporales de arrendamiento para las personas que perdieron su vivienda.

de arrendamiento para las personas que perdieron su vivienda. Cobertura en el pago de servicios públicos y ayudas monetarias a familias vulnerables.

y ayudas monetarias a familias vulnerables. Alivios financieros, tributarios y esquemas de apoyo a comerciantes y pequeños empresarios.

tributarios y esquemas de apoyo a comerciantes y pequeños empresarios. Tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas mortales del sismo.

Ayuda internacional y despliegue en territorio nacional

Por otro lado, para atender la contingencia, el Gobierno confirmó la llegada de contingentes especializados de rescate provenientes de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Israel y la agrupación mexicana Los Topos Aztecas.

Daños por terremoto en Manizales. Foto: Blu Radio.

En respuesta a las críticas sobre la selección de la asistencia externa, el canciller Omar Bula aseguró que la ayuda internacional se gestiona sin condicionamientos ideológicos y en coordinación permanente con agencias de Naciones Unidas.

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A nivel local, instalaciones como el estadio El Campín en Bogotá funcionan como centros de acopio masivo, donde grupos de voluntarios clasifican alimentos no perecederos, agua potable y elementos de aseo para su posterior traslado a las zonas afectadas.