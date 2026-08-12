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Así quedó San José del Palmar, epicentro del terremoto que sacudió a Colombia

Según la información entregada desde el municipio, más de 180 viviendas presentan grietas y más de 30 quedaron prácticamente destruidas. Además, 19 veredas permanecen seriamente afectadas.

San José del Palmar epicentro del terremoto.
San José del Palmar epicentro del terremoto.
Foto: captura de pantalla video Noticias Caracol.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Un equipo de Noticias Caracol recorrió San José del Palmar, Chocó, municipio donde tuvo origen el terremoto, y evidenció el temor que persiste entre sus habitantes por las constantes réplicas. La comunidad asegura que las condiciones de movilidad también dificultan el acceso a atención.

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“Nosotros también somos Chocó, somos Colombia. Por favor necesitamos que no nos olviden”, es el llamado de los habitantes, según Noticias Caracol. Un líder social y concejal señaló que, aunque no han colapsado viviendas, sí existen afectaciones y la población permanece atemorizada.

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El concejal cuestionó además las dificultades institucionales para atender los problemas de movilidad y afirmó en Noticias Caracol que existe una situación de “confinamiento” por el cierre de vías. “Estamos en estado de conmoción”, sostuvo el dirigente sobre la emergencia.

Pese al temor, los habitantes reconocen que el balance pudo ser peor. “Gracias a Dios estamos vivos”, expresó el líder social, mientras comerciantes y familias permanecen atentos a las condiciones de sus viviendas y a posibles nuevos movimientos sísmicos.

La comerciante Lucely Castillo relató a Noticias Caracol que durante el terremoto hubo “mucha confusión” y que los habitantes observaron cómo las estructuras resultaban afectadas. “Veíamos cómo todo se agrietaba, los pisos se hundían; las paredes caían”, contó sobre los momentos de mayor angustia.

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Según la información entregada desde el municipio, más de 180 viviendas presentan grietas y más de 30 quedaron prácticamente destruidas. Además, 19 veredas permanecen seriamente afectadas, mientras numerosas familias solicitan ayuda para reparar sus viviendas y establecimientos comerciales.

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“Necesitamos que el Gobierno nos ayude, nos apoye, nos brinde esa atención que verdaderamente necesitamos”, manifestó Castillo. La comunidad de San José del Palmar insiste en que la ayuda humanitaria y la respuesta institucional también lleguen al municipio donde se ubicó el epicentro del terremoto.

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