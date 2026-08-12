Dura realidad de quienes viven cerca del estadio Pascual Guerrero en Cali: "Sepultada y sufriendo"

La tragedia provocada por el terremoto dejó una dura realidad en el barrio San Fernando de Cali, en los alrededores del estadio Pascual Guerrero, una zona tradicionalmente ligada al fútbol y que ahora enfrenta graves afectaciones en viviendas y negocios. El periodista Juan Carlos Cortés recorrió el sector y encontró construcciones con fachadas agrietadas, estructuras inhabitables y familias que tuvieron que abandonar sus hogares después del movimiento telúrico.

Cortés explicó en Blog Deportivo que inicialmente se acercó al estadio para conocer si había sufrido daños, pero terminó encontrándose con un panorama mucho más complejo en las calles aledañas.

“Cuando empiezo a recorrer las cuadras alrededor de San Fernando, yo no me imaginé la magnitud de lo que había pasado en ese barrio”, relató. Según su testimonio, algunos edificios ubicados frente a la tribuna occidental quedaron prácticamente inhabitables, con pisos y paredes destruidos.

Una de las voces que reflejó la angustia de los habitantes fue la de Sandra, conocida en el sector como ‘La Mona’, quien atiende una tienda ubicada cerca del Pascual Guerrero. La mujer describió el impacto que encontró en el barrio después del terremoto.



“Todo esto destruido de aquí para allá, todo San Fernando prácticamente está destruido. Esta fue la parte más afectada de todas, todos los edificios, las casas, todo, todo está averiado”.

Estadio Pascual Guerrero afectado por terremoto en Cali Foto: @juanccortesd

La situación obligó a muchos vecinos a abandonar sus viviendas. Sandra también lamentó que la suspensión del fútbol afecte directamente a quienes viven de la actividad comercial alrededor del estadio: “No hay fútbol porque nosotros vivimos del fútbol”.

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Otro testimonio fue entregado por Sandra Araoz, una residente que logró salir con su familia de un edificio severamente afectado. La mujer aseguró que una de las jóvenes del edificio también logró sobrevivir pese a que su apartamento quedó completamente destruido y describió el impacto emocional de perder sus pertenencias y tener que comenzar nuevamente.

“Hay que empezar de cero, y eso es muy triste”, manifestó antes de advertir sobre la situación de otras personas afectadas: “A mucha gente más que está sepultada y sufriendo”.

El panorama en esta zona de la capital del Valle del Cauca es preocupante y por eso piden ayudas por parte de las autoridades para poder reconstruir lo perdido y salir adelante.