Habilitan jornada masiva de donación de sangre en Antioquia para atender la emergencia por terremoto

Ante la emergencia generada por el reciente sismo que sacudió al país, los ciudadanos respondieron de manera masiva a las convocatorias de donación de sangre habilitadas en la sede de Guayabal de la Cruz Roja y en diversos puntos estratégicos del departamento.

Las autoridades de salud informaron que, tras una jornada previa donde se recolectaron cerca de 285 unidades efectivas con la participación de unas 450 personas, la afluencia de este miércoles ha superado las expectativas. En lo corrido de la mañana se han recibido alrededor 325 donantes, por lo que se proyecta duplicar la cifra del día anterior.

Debido a la participación masiva de donantes la jornada del miércoles 12 de agosto se realizará hasta las 4:00 de la tarde. Pero además de la sede principal en Guayabal, los interesados pueden acudir a otros puntos habilitados como el Edificio Block Centro Empresarial, Parque de Envigado, el Parque Explora, el Centro Comercial El Diamante, el corregimiento de San Antonio de Prado, y los municipios de Ciudad Bolívar y La Ceja, en el centro comercial Viva.

"En este momento, hay una contingencia especial, pero los bancos de sangre siempre estamos necesitando estos hemocomponentes para salvar la vida de personas como pacientes con cáncer, bebés prematuros, mamás que presentan hemorragias en sus partos, cirugías y las emergencias que ocurren a diario", afirmó Marcela Ruiz, vocera de la Cruz Roja Antioquia.



Las autoridades recordaron los lineamientos técnicos para el proceso, señalando que los hombres pueden donar sangre cada tres meses y las mujeres cada cuatro meses.