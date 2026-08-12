Por fenómeno de El Niño en Antioquia, se han presentado seis incendios forestales en 36 horas

En el departamento de Antioquia se registraron seis incendios forestales producto de las altas temperaturas por el fenómeno de ‘El Niño’.

De las seis conflagraciones, cuatro se encuentran activas y dos ya fueron controladas, así lo afirmó la directora general del Dagran, Vanessa Paredes.

“Tenemos cuatro focos activos, el primero de ellos en Santa Fe de Antioquia, que lleva varios días con actividad, y no se había logrado controlar completamente. Se desplazaron todas las unidades operativas de apoyo para atender este incendio. Lamentablemente, hay un foco del incendio que se encuentra en el cañón del Cativo y ha sido de muy difícil acceso”, dijo Paredes.

Desde este martes se presenta un Incendio en zona rural del municipio de Abejorral, la conflagración amenaza varias viviendas y tanto las autoridades como la comunidad tratan de controlar el fuego.



Este incendio se suma al registrado en las últimas horas en zonas veredales de los municipios de San Cristobal y San Luis.