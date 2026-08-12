Medellín envía 13 ingenieros al Eje Cafetero para evaluar daños tras el terremoto

Medellín envió 13 ingenieros e ingenieras voluntarios al Eje Cafetero para apoyar la evaluación de edificaciones tras el terremoto. Organismos departamental también coordinan, a través de la UNGRD, en envío de profesionales en esa materia para apoyar labores el Valle de Cauca y Risaralda.

En medio de la compleja situación en varias zonas del país tras el terremoto, en Medellín extendieron su solidaridad al Eje Cafetero, poniendo su capacidad técnica y humana al servicio de las comunidades afectadas.

Según confirmó la Alcaldía, este miércoles, 13 ingenieros e ingenieras voluntarios, capacitados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) en evaluación de edificaciones, viajaron a la zona.

Los profesionales permanecerán en territorio hasta el sábado y durante su permanencia en los municipios, apoyarán las labores técnicas de evaluación de edificaciones, aportando sus conocimientos para identificar posibles afectaciones y contribuir a establecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las estructuras.



De manera paralela, organismos de gestión del riesgo en el departamento también están evaluando el envío de profesionales en esa área a otros departamentos. Así lo dijo la directora del Dagran, Vanessa Paredes.

"Estamos en el aprestamiento y logística para enviar apoyos de ingenieros estructurales, pero también de otra capacidad operativa de maquinaria y equipos para el departamento de Risaralda, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate, pero sobre todo valoración de la infraestructura que se presenta en este departamento", aseguró.

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Recordemos que esta misión comenzó con la convocatoria del alcalde Federico Gutiérrez a expertos en la materia el mismo día de la emergencia, cuando anunció el apoyo de la ciudad a los territorios afectados, pero también pidió a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y la Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE) que se sumarán a este objetivo.