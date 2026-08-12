En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Búsqueda contrarreloj
Desastre nacional
Terremoto en Colombia
Sismo hoy en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín envía 13 ingenieros al Eje Cafetero para evaluar daños tras el terremoto

Medellín envía 13 ingenieros al Eje Cafetero para evaluar daños tras el terremoto

El personal, capacitado en evaluación de edificaciones, estará en la zona más afectada por el terremoto hasta el próximo sábado.

Ingenieros de Antioquia que viajarán a zonas afectadas por terremoto.
Ingenieros de Antioquia que viajarán a zonas afectadas por terremoto.
Foto: Dagrd.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Medellín envió 13 ingenieros e ingenieras voluntarios al Eje Cafetero para apoyar la evaluación de edificaciones tras el terremoto. Organismos departamental también coordinan, a través de la UNGRD, en envío de profesionales en esa materia para apoyar labores el Valle de Cauca y Risaralda.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En medio de la compleja situación en varias zonas del país tras el terremoto, en Medellín extendieron su solidaridad al Eje Cafetero, poniendo su capacidad técnica y humana al servicio de las comunidades afectadas.

Últimas noticias

Activo y extendiéndose está el Incendio Forestal en Charta Santander.JPG
Antioquia

Por fenómeno de El Niño en Antioquia, se han presentado seis incendios forestales en 36 horas

Terremoto en Colombia
Antioquia

Por terremoto, autoridades decretan calamidad pública y urgencia manifiesta en Caramanta, Antioquia

Según confirmó la Alcaldía, este miércoles, 13 ingenieros e ingenieras voluntarios, capacitados por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) en evaluación de edificaciones, viajaron a la zona.

Los profesionales permanecerán en territorio hasta el sábado y durante su permanencia en los municipios, apoyarán las labores técnicas de evaluación de edificaciones, aportando sus conocimientos para identificar posibles afectaciones y contribuir a establecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las estructuras.

De manera paralela, organismos de gestión del riesgo en el departamento también están evaluando el envío de profesionales en esa área a otros departamentos. Así lo dijo la directora del Dagran, Vanessa Paredes.

Lea también:

349928_BLU Radio. Personería de Medellín / Foto: personeriamedellin.gov.co
Antioquia

En Medellín se hará un megaconcierto para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto

Metrocable Medellín.jpg
Antioquia

En servicio línea H del Metrocable en Medellín tras daños ocasionados por el terremoto

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Estamos en el aprestamiento y logística para enviar apoyos de ingenieros estructurales, pero también de otra capacidad operativa de maquinaria y equipos para el departamento de Risaralda, para apoyar en las labores de búsqueda, rescate, pero sobre todo valoración de la infraestructura que se presenta en este departamento", aseguró.

Publicidad

Recordemos que esta misión comenzó con la convocatoria del alcalde Federico Gutiérrez a expertos en la materia el mismo día de la emergencia, cuando anunció el apoyo de la ciudad a los territorios afectados, pero también pidió a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y la Asociación de Ingenieros Estructurales (AIE) que se sumarán a este objetivo.

Relacionados

Noticias de hoy

Medellín

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad