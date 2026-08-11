Medellín convoca ingenieros estructurales para evaluar daños en ciudades más afectadas por terremoto

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para reunir a expertos que puedan contribuir a la evaluación de la seguridad de diversas edificaciones en las zonas del país más afectadas por el terremoto. Se comprometieron a cubrir los gastos necesarios para los voluntarios.

El anuncio lo hizo público el alcalde Federico Gutiérrez, invitando a empresas privadas, universidad y entidades como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos a que pongan a sus profesionales a disposición para contribuir en la atención de las emergencias en otras zonas del país

"Se necesita de manera urgente ingenieros estructurales para evaluar el estado de muchas infraestructuras que no colapsaron, pero que hay que determinar cuál es su estado, si pueden ser habitables o no", señaló el alcalde.

El mandatario local detalló que estos profesionales se requieren, especialmente, en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, que se encuentran entre las más afectadas por el terremoto. Señaló que los gastos para su traslado correrán de cuenta de la Alcaldía.



"Yo le pido a los privados y le pido a las universidades, le pido a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros de Arquitecto que manden voluntarios. Desde la Alcaldía nos encargaremos de todos los gastos que sean necesarios para que estas personas puedan estar allá", agregó Gutiérrez.

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Hay que recordar que Medellín, además, ya extendió a 10 sus puntos de recolección de donaciones para las zonas más afectadas por el terremoto. Desde la capital antioqueña también fueron enviados a Quibdó equipos especializados y un grupo de 23 integrantes del Cuerpo de Bomberos que llegó en horas de la mañana para contribuir en labores de rescate en la capital de Chocó.