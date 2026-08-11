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Medellín convoca ingenieros estructurales para evaluar daños en ciudades más afectadas por terremoto

El alcalde Federico Gutiérrez invitó a empresas privadas, universidad y entidades como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos a que pongan a sus profesionales a disposición.

Terremoto Manizales.
Terremoto Manizales.
Foto: Blu Radio.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La Alcaldía de Medellín abrió una convocatoria para reunir a expertos que puedan contribuir a la evaluación de la seguridad de diversas edificaciones en las zonas del país más afectadas por el terremoto. Se comprometieron a cubrir los gastos necesarios para los voluntarios.

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El anuncio lo hizo público el alcalde Federico Gutiérrez, invitando a empresas privadas, universidad y entidades como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos a que pongan a sus profesionales a disposición para contribuir en la atención de las emergencias en otras zonas del país

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"Se necesita de manera urgente ingenieros estructurales para evaluar el estado de muchas infraestructuras que no colapsaron, pero que hay que determinar cuál es su estado, si pueden ser habitables o no", señaló el alcalde.

El mandatario local detalló que estos profesionales se requieren, especialmente, en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, que se encuentran entre las más afectadas por el terremoto. Señaló que los gastos para su traslado correrán de cuenta de la Alcaldía.

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"Yo le pido a los privados y le pido a las universidades, le pido a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros de Arquitecto que manden voluntarios. Desde la Alcaldía nos encargaremos de todos los gastos que sean necesarios para que estas personas puedan estar allá", agregó Gutiérrez.

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Hay que recordar que Medellín, además, ya extendió a 10 sus puntos de recolección de donaciones para las zonas más afectadas por el terremoto. Desde la capital antioqueña también fueron enviados a Quibdó equipos especializados y un grupo de 23 integrantes del Cuerpo de Bomberos que llegó en horas de la mañana para contribuir en labores de rescate en la capital de Chocó.

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