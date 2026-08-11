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Pediatra salvó 10 bebés en medio de terremoto en Apartadó, Antioquia: esta es la historia

Se trata de un médico de la Clínica Panamericana en el Urabá antioqueño, quien se hizo viral en las redes sociales por salir con neonatos en brazos para ponerlos a salvo en medio del terremoto.

Médico de Apartadó.
Médico de Apartadó.
Cortesía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

En medio del temor que generó el terremoto con epicentro en Chocó, donde, incluso, en las últimas horas hubo otra réplica, héroes sin capa destacan por su labor, generando esperanza en Antioquia en medio del panorama desolador en otras zonas del país.

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Ese es el caso de Germán Somoyar, un pediatra de la Clínica Panamericana de Apartadó que se hizo viral en las redes sociales por salir con varios bebés en brazos para ponerlos a salvo en medio de la emergencia que dejó en el departamento una pérdida humana en Támesis y 121 heridos.

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Las imágenes que lo muestran a las afueras del centro asistencial provocaron decenas de comentarios positivos de los internautas, quienes le aplaudieron al galeno su dedicación.

"Empezó a sentirse el temblor, empezamos a evacuar la clínica. Hubo unas mamás de de algunos pacientes. Las encontré en las habitaciones paralizadas del miedo. En ese momento, la iniciativa fue prevalentarlas a que salieran. Les indiqué la ruta de evacuación de la clínica", narró el doctor en medio de una conversación con el gobernador Andrés Julián Rendón.

"Luego fui a la unidad donde tenemos a los recién nacidos, y, pues, ahí claramente había una necesidad mayor. Entre todo el equipo pudimos cargar a los bebés a brazos y sacarlos a través de la zona evacuación desde el 6º piso de la clínica", detalló el profesional, quien quedó captado en las cámaras cargando a los bebés Mateo y Salomón.

Uno de quienes aplaudió este gesto fue justamente el mandatario, quien lo calificó como ejemplo de sacrificio y humanismo y aseguró que sus acciones “nos llenan de esperanza".

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"Yo quería, en nombre de los antioqueños, agradecerte y reconocerte lo que hiciste el día de hoy. Dios te bendiga", aseguró Rendón.

Pese a los videos que muestran a los neonatos a salvo y en brazos, no todo ha sido color de rosa en Antioquia en términos de balance del terremoto que sacudió al país. Hasta ahora son cerca de 850 viviendas, 200 instituciones educativas y 20 hospitales los afectados. Solo en Medellín cerca de 1.000 niños se vieron afectados por daños en colegios.

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