Bebé indígena de nueve meses con desnutrición en Apartadó ya recibe atención medica

Tras una intervención urgente solicitada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las autoridades del municipio de Apartadó lograron el traslado del bebé indígena de nueve meses a un centro asistencial para recibir atención médica especializada por un cuadro de desnutrición aguda.

El bebé de nueve meses, habitante del resguardo indígena Las Playas, fue identificado mediante el programa "Arrullos" de la Gobernación de Antioquia, el cual permitió detectar que su estado de salud ponía en riesgo su vida.

Previo al traslado, las autoridades locales, incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y la Secretaría de Salud de Apartadó, realizaron al menos cuatro intentos fallidos para concretar la atención, debido a la negativa inicial del padre del menor.

"Hoy este niño de 9 meses está siendo atendido en la entidad hospitalaria y estamos trabajando para que de manera conjunta entre Gobernación y los municipios sigamos salvando las vidas de los niños y las niñas de Antioquia", afirmó Cristina Londoño Gómez, gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación



Según informes oficiales, la subregión de Urabá registra históricamente los niveles más altos de desnutrición en el departamento, superando de manera significativa el indicador departamental.