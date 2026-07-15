Ejército sobre rescate de 45 secuestrados: “Comunidades indígenas de Chocó están permeadas por ELN”

El comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, el general William Caicedo, confirmó el rescate de 45 personas que habían sido secuestradas por el ELN en la vía que comunica a Quibdó con el Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. En el transcurso de la operación militar, dos soldados perdieron la vida debido a la activación de un área preparada con artefactos explosivos por parte del grupo armado.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alto oficial denunció que las comunidades indígenas ubicadas en las zonas aledañas a los corredores viales del departamento están siendo instrumentalizadas por la guerrilla, sirviendo de base social y zona de refugio para eludir la acción de la Fuerza Pública.

Detalles del operativo y rescate de 45 personas en la vía Quibdó-Medellín

El secuestro masivo se perpetró en el sector conocido como Toldas, en la carretera que conecta a las capitales de Chocó y Antioquia. Las víctimas se movilizaban en un autobús de servicio público afiliado a la empresa Rápido Ochoa. Aunque inicialmente la transportadora reportó una lista de 39 pasajeros, las operaciones militares de verificación en el terreno confirmaron que el total de retenidos ascendía a 45 civiles.

Entre las personas rescatadas se encontraban cuatro menores de edad: dos jóvenes de 9 y 16 años, y dos bebés de ocho meses y un mes y medio de nacidos, respectivamente.



Al percatarse del retén ilegal, unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, el Batallón de Infantería y el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 26 iniciaron una maniobra de aproximación. Ante el bloqueo de la vía principal por combates activos, el comando de la unidad militar ejecutó una segunda opción táctica que involucró el desembarco aéreo de tropas mediante dos helicópteros en un punto localizado a tres kilómetros del incidente, procediendo con un avance terrestre directo hasta la ubicación de los secuestrados.

Denuncia de instrumentalización de resguardos indígenas por el ELN

El general Caicedo detalló la complejidad de ejercer control militar en los dos únicos ejes viales que posee el departamento del Chocó: Quibdó-Medellín (107 kilómetros) y Quibdó-Pereira (97 kilómetros). Según el oficial, la presencia de comunidades indígenas adyacentes a estas carreteras condiciona la seguridad, debido a la influencia directa que ejerce la guerrilla sobre esta población.

"El departamento del Chocó tiene un contexto un poco distinto. Solo tiene dos vías: Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira, una con 107 kilómetros y la otra con 97. Pero dentro de ese contexto, lo que pronto se desconoce es que aledaño a las dos vías son comunidades indígenas, y las comunidades indígenas han estado últimamente permeadas por el ELN, y allí salvaguardan esa integridad del ELN", declaró el comandante de la Brigada 15.

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De acuerdo con los análisis de inteligencia militar presentados por Caicedo, aproximadamente el 60 % de los integrantes de los frentes "Manuel Hernández El Boche" y "Cacique Calarcá" del ELN, que operan en estas rutas de transporte, pertenecen a comunidades indígenas y han sido vinculados a la organización desde su infancia.

El general señaló que este patrón de comportamiento incluye el repliegue de los subversivos hacia los resguardos tras cometer acciones delictivas en las carreteras. Asimismo, recordó antecedentes en los que la población civil ha obstaculizado el accionar del Estado:

"Recordemos también que en diciembre del 21 al 23 en desarrollo una operación militar en una de estas comunidades indígenas. La comunidad, aproximadamente 300 personas, rodearon y retuvieron allí secuestrando a 18 de nuestros hombres y evitando que se realizara la operación militar contra el ELN".

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Uso de "métodos de guerra no convencionales"

Durante la maniobra de rescate, el ELN activó cargas explosivas que causaron la muerte de dos uniformados de la institución. El general Caicedo calificó este hecho como una infracción directa a las normas internacionales que regulan el conflicto armado.

"Previo al rescate se tiene un combate, pero también ahí detonan un campo, un área preparada con explosivos, y lamentablemente en esta violación flagrante del derecho internacional humanitario, los derechos humanos al emplear medios y métodos de la guerra no convencionales, pues nos afectan allí dándonos la muerte a estos dos hombres, lamentablemente", precisó Caicedo. Al ser consultado sobre la definición técnica de estas tácticas, el uniformado explicó que la organización armada recurre de manera sistemática al uso de explosivos improvisados, proscritos por los tratados internacionales, en lugar de limitarse al empleo de armamento convencional regulado.

#LoÚltimo l Así se vivió, minuto a minuto, la llegada del personal civil que en horas de la mañana fue víctima de la acción terrorista perpetrada por el ELN sobre el tramo vial que comunica a la ciudad de Medellín con el municipio de #Quibdó, #Chocó.



Gracias a los esfuerzos… pic.twitter.com/fRaIpPpl5t — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 15, 2026

Ofensiva del ELN ante la transición de gobierno

Los hechos registrados en el departamento del Chocó coincidieron con otra acción violenta perpetrada por el ELN en el municipio de Tame, Arauca. En esa localidad, un ataque con una volqueta cargada de explosivos contra la subestación de la Policía Nacional dejó un saldo de dos patrulleros fallecidos, un civil muerto y un reporte preliminar de nueve policías y un soldado profesional heridos.

Para la comandancia de la Brigada 15, la simultaneidad de estos eventos responde a una estrategia histórica de la organización armada orientada a presionar al ejecutivo entrante de Abelardo de la Espriella en el marco del proceso de empalme presidencial.

"El ELN busca llegar fuerte a la posesión del nuevo gobierno, y siempre lo ha hecho históricamente. Cuando hay un cambio de gobierno, despiden al gobierno saliente y tratan de recibir al gobierno entrante para poder presionarlo a unas mesas de diálogo", concluyó el oficial.