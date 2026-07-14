Ejército logró rescatar a 45 personas secuestradas por el ELN en vía Medellín- Quibdó

Luego de intensos combates con el ELN, el Ejército logró la liberación de las 45 personas que permanecían retenidas en la vía Medellín-Quibdó. Se ha podido establecer que hombres del grupo guerrillero llegaron al sector conocido como Toldas, en el municipio de Carmen de Atrato, entre los sectores 17-18, en donde interceptaron dos buses de servicio público, de la empresa Rápido Ochoa.

Así lo confirmó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, a través de un trino en su cuenta de X:

“Todos los pasajeros se encuentran bien. No obstante, el ICBF hará presencia en la XV Brigada para verificar formalmente la condición de los menores. Agradecemos a nuestra Fuerza Pública por su rápida acción para salvaguardar la integridad de las víctimas de estos hechos. A esta hora continúan las operaciones para normalizar las condiciones de orden público en este importante corredor vial”.

Sin embargo, como resultado de los combates, resultaron asesinados dos soldados profesionales y cinco heridos. Los uniformados participaron en el operativo que buscaba la liberación de las 39 personas.



Como Helbert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas fueron identificados los dos soldados profesionales que murieron en los enfrentamientos con el grupo subversivo cerca al municipio de Carmen de Atrato, en la frontera con el departamento de Antioquia.

En un comunicado, la Séptima División del Ejército Nacional rechazó, tanto la incursión guerrillera, como la intención de secuestrar a la población civil.

“Constituye una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, al atentar contra la vida e integridad de nuestros hombres, quienes cumplían con su deber constitucional de garantizar la seguridad y soberanía en el territorio nacional”, resalta el comunicado.

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A renglón seguido, la nota subraya que se mantienen despliegues y operaciones orientadas a restablecer la normalidad en este tramo vial, garantizar la seguridad de quienes transitan por él y contrarrestar las intenciones criminales.

“Como institución, reiteramos nuestro compromiso con la protección de la población civil y el restablecimiento del orden público en este departamento, donde continuará el despliegue de capacidades para contrarrestar las acciones de este grupo criminal.”

El brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División, explicó los hechos sobre lo ocurrido en el departamento del Chocó.

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“Lo que podemos establecer es que los secuestrados se encuentran bien, y se desarrolló toda la capacidad de las fuerzas militares, del Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de lograr la liberación de las 39 personas”, dijo.