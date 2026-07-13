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Dos personas han muerto en 17 siniestros viales durante el puente festivo en Antioquia

Autoridades no impusieron comparendos por embriaguez durante el Plan Retorno en el departamento.

Plan retorno en puente festivo
Plan retorno en puente festivo
Foto: MinTransporte
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de jul, 2026

El puente festivo en Antioquia ha dejado un saldo de dos personas fallecidas y 23 lesionadas en 17 siniestros viales registrados en las carreteras del departamento, según el balance entregado por la Policía Nacional.

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte, durante el fin de semana festivo se movilizaron 304.747 vehículos entre ingresos y salidas del departamento, lo que evidenció un alto flujo vehicular en los principales corredores viales.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que aunque las cifras de movilidad fueron elevadas, se mantiene la preocupación de las autoridades frente al comportamiento de algunos conductores en las carreteras.

"Se han impuesto 164 órdenes de comparendo, principalmente por conducir sin licencia y por incumplir con las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos", confirmó el uniformado.

Como parte de las acciones de prevención, la Policía realizó 263 pruebas de embriaguez en diferentes puestos de control, sin reportar casos positivos, un resultado que fue destacado por las autoridades.

La Policía Nacional reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, evitar conductas de riesgo y atender las recomendaciones de las autoridades en el departamento de Antioquia.

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