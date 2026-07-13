Gobernación de Antioquia pedirá crear Operación Cazador para neutralizar a 19 objetivos de valor

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró la Operación Cazador Antioquia como una de las principales propuestas en materia de seguridad para el nuevo Gobierno nacional. La iniciativa busca concentrar los esfuerzos de la Fuerza Pública para capturar o neutralizar a 19 objetivos de alto valor.

Según el mandatario, la operación estaría liderada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación mediante labores de inteligencia e investigación judicial. El objetivo es afectar las estructuras de grupos armados y organizaciones criminales como las disidencias, el ELN, el Clan del Golfo y la estructura delincuencial El Mesa.

Dentro de los blancos priorizados figuran cabecillas como alias 'Calarcá' de las disidencias, alias 'Chiquito Malo' del Clan del Golfo; además de otros líderes de las estructuras ilegales que operan en el Norte, Nordeste, Occidente, Oriente y Suroeste antioqueño como alias 'Primo Gay’ o alias 'Matías'.

"Todo lo que ellos requieran desde el punto de vista logístico, la gobernación se los dará en su momento. Gasolina, alimentación, alojamiento, plata para pagar recompensas", aseguró el secretario de Seguridad, Luis Martínez.



Como parte de la estrategia, Rendón también pidió reanudar operaciones ofensivas contra las disidencias, fortalecer las capacidades aéreas y de inteligencia para perseguir a sus principales cabecillas y reactivar la aspersión con drones sobre cultivos ilícitos en el departamento.

El mandatario aseguró que la política de seguridad debe enfocarse en el sometimiento de las estructuras criminales y afirmó que no debe haber negociaciones con quienes continúan cometiendo delitos, sino una respuesta contundente por parte de las autoridades.