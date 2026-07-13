Se conoce prueba de supervivencia de dos agentes del CTI secuestrados por el ELN

El frente de guerra oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió un video de 16 minutos como prueba de supervivencia de los agentes del CTI de la Fiscalía Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025.

La grabación, fechada el 10 de julio de 2026, muestra a ambos funcionarios solicitando al Gobierno nacional avanzar en un intercambio humanitario que permita su liberación, luego de completar 14 meses en cautiverio.

Durante el video, Jesús Antonio Pacheco Oviedo hace un llamado directo al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a otros integrantes del Gobierno para que impulsen una negociación con el ELN.

"Hoy más que nunca quiero pedirle al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la señora fiscal general de la Nación y a todas las personas que hacen parte del Gobierno nacional que se pongan la mano en el corazón por nosotros. Si usted nos da la mano antes de terminar su gobierno y si no, tenga lo seguro presidente, que va a quedar enmarcado en la historia del país, que se fue dejando a unos colombianos pidiendo y clamando por la libertad", expresó el agente.



ELN. Suministrada.

En un mensaje cargado de emotividad, también habló de su hijo de siete años, quien le escribió una carta en la que le promete entregarle un regalo del Día del Padre cuando regrese a casa y le pide volver a jugar fútbol juntos.

Por su parte, Rodrigo Antonio López Estrada también pidió al presidente Petro que no termine su Gobierno sin resolver su situación.

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"Con el corazón en la mano quiero pedirle su apoyo para que llegue a un acuerdo con el ELN. Porque así como nosotros hicimos historia, usted también va a hacer historia si nos deja sin resolver esta situación. Un presidente que no pudo resolver una situación de dos agentes de protección. Un presidente que no fue capaz de llegar a un diálogo durante su campaña, al inicio. Esa fue su bandera. Al gobierno entrante, quiero pedirle mucha prudencia con esta situación que estamos viviendo con el ELN. Mucha prudencia al gobierno entrante", afirmó.

El funcionario igualmente solicitó a la fiscal general redoblar los esfuerzos para lograr su liberación y describió la incertidumbre que enfrenta diariamente por el tiempo que lleva alejado de su familia.

ELN insiste en un intercambio humanitario

Junto con la difusión del video, el Frente de Guerra Oriental reiteró su disposición para realizar un intercambio humanitario con el Gobierno nacional y aseguró que, hasta ahora, no ha recibido una respuesta favorable.

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Además, el grupo armado responsabilizó tanto al Gobierno saliente de Gustavo Petro como al Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella de cualquier situación que pueda poner en riesgo la vida de los dos agentes en caso de un eventual operativo militar de rescate.

Finalmente, el ELN hizo un llamado a los familiares de los funcionarios secuestrados para que exijan a ambos gobiernos adelantar las gestiones necesarias que permitan concretar una liberación por la vía humanitaria.