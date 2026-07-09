ELN sería el responsable del ataque con drones al aeropuerto de Tibú

Un nuevo ataque atribuido a la guerrilla del ELN se registró este jueves en el municipio de Tibú, Norte de Santander, luego de que explosivos lanzados desde un dron impactaran la sede administrativa del aeropuerto, ubicada en pleno corazón de la región del Catatumbo.

La detonación causó daños en la infraestructura de las instalaciones y dejó tres funcionarios con heridas leves, quienes fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. De acuerdo con las autoridades, ninguno de los lesionados reviste gravedad.

El atentado ocurrió a pocas horas de que se reanudara la conexión aérea y los vuelos comerciales entre Tibú y Cúcuta, programados para este 10 de julio con la aerolínea Satena. Tras lo sucedido, la empresa informó mediante un comunicado la suspensión de la reanudación de la operación aérea prevista para esa fecha.

Por su parte, la Aeronáutica Civil rechazó el ataque y aseguró, a través de un comunicado, que trabaja de manera articulada con las autoridades competentes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y avanzar en las acciones correspondientes.



Mientras tanto, unidades del Ejército Nacional mantienen asegurada la zona, donde se adelantan los actos urgentes de investigación y las labores de verificación para descartar la presencia de otros artefactos explosivos o la posibilidad de nuevos ataques en el sector.