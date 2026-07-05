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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tres soldados heridos en combates del Ejército con el ELN en Chocó

Tres soldados heridos en combates del Ejército con el ELN en Chocó

En los enfrentamientos, fueron neutralizadas 23 acciones terroristas y de propaganda de este grupo armado, además fueron derribados tres drones cargados con explosivos.

Combates entre Ejército y ELN en Lourdes dejan varias capturas y material de guerra incautado
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Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

Durante enfrentamientos con integrantes del ELN en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, en la tarde de este sábado, tres soldados resultaron heridos.

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Los combates ocurren luego de que presuntos integrantes del ELN atacaran la vía Quibdó–Pereira, a la altura del corregimiento Playa de Oro, lo que obligó al cierre temporal del corredor vial por varias horas.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, indicó que la escalada de violencia del Eln es por la conmemoración de un nuevo aniversario como grupo subversivo.

El Ejército también confirmó que fueron neutralizadas 23 acciones terroristas y de propaganda de este grupo criminal, representadas en 17 banderas y seis pancartas puestas sobre las vías Medellín-Quibdó y Quibdó-Pereira.

La Séptima División indicó que además, en medio de las operaciones militares se han derribado tres drones con cargas explosivas.

Si bien, la mandataria departamental dio un parte de normalidad en las vías de acceso y estaciones de policía con mayor riesgo, advirtió que Chocó continúa en estado de alerta por los reiterados ataques contra la fuerza pública, la infraestructura vial y el orden público.

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