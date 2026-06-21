Comunidad impidió captura de integrante del ELN que iba en un bus en Chocó: todo quedó en video

Un procedimiento de la Policía en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, terminó en medio de momentos de tensión y alteraciones de orden público luego de que integrantes de una comunidad indígena impidiera la captura de un hombre señalado de pertenecer al ELN y que, según las autoridades, tiene tres órdenes de captura vigentes.

El operativo se desarrolló en un puesto de control ubicado en el sector conocido como El Siete, donde los uniformados identificaron a alias Alejandro, presunto integrante de una estructura criminal del ELN.

Según la entidad, el hombre es requerido por la justicia por los delitos de rebelión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, y concierto para delinquir.

“Durante un procedimiento de Policía, identificaron a alias Alejandro, integrante de la estructura criminal del ELN, quien registra tres órdenes de captura vigentes por los delitos de rebelión, reclutamiento ilícito de NNA y concierto para delinquir”, señaló el Ministerio de Defensa.



Los videos que circularon en redes sociales muestran momentos de forcejeo y confusión al interior del vehículo de transporte público que cubría la ruta entre El Carmen de Atrato (Chocó) y Ciudad Bolívar (Antioquia).

En las imágenes se observa a un uniformado reaccionando con golpes mientras varios pasajeros intervienen para impedir el procedimiento de captura.

Según la versión oficial, “la comunidad indígena no permitió proceder con la captura del sujeto”. Aunque finalmente el vehículo continuó su recorrido, las autoridades anunciaron investigaciones sobre lo ocurrido.

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“Frente al procedimiento de los uniformados se adelantarán las actuaciones correspondientes”, indicó el Ministerio, que además confirmó que se emprenderán acciones legales contra las personas que interrumpieron la actuación policial.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, informó que la situación fue monitoreada desde el Puesto de Mando Unificado instalado para seguir el desarrollo de la jornada electoral.

“Hace una hora la fuerza pública identificó a un ciudadano con orden de captura en el puesto de control de El Siete, en el municipio de El Carmen de Atrato movilizándose en un vehículo. Este hecho generó tensiones entre la comunidad y la fuerza pública en medio del procedimiento”, afirmó.

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La mandataria agregó que, tras el incidente, “finalmente se dio vía libre al vehículo y se ha continuado la jornada con normalidad”.

Asimismo, indicó que los hechos fueron reportados al PMU nacional, mientras avanzan las verificaciones y actuaciones correspondientes por parte de las autoridades.