Sancionan a cinco personas en Santander por usar el celular para tomar foto al voto

Cinco personas fueron sancionadas con comparendos por hacer uso de teléfonos celulares dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral de este domingo en Santander. Así lo reveló el secretario del Interior departamental, Óscar Hernández, al entregar el más reciente balance del Puesto de Mando Unificado (PMU), que además reportó 14 situaciones relacionadas con el desarrollo de los comicios, todas atendidas y resueltas por las autoridades.

De acuerdo con el funcionario, los casos estuvieron asociados principalmente a errores humanos y situaciones puntuales que requirieron la intervención de las autoridades electorales y organismos de control, sin que representaran una afectación para el desarrollo de la jornada democrática.

“Ha habido algunos errores humanos con el debido acompañamiento de la mesa de justicia, lo que ha generado intervenciones y evidencias por parte de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional y la autoridad policial, que impuso algunos comparendos por el uso de celulares en los lugares de votación”, explicó Hernández.

El secretario destacó que desde tempranas horas se instaló el Puesto de Mando Unificado departamental con la participación del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, representantes del Gobierno Nacional y las diferentes autoridades encargadas de garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral.



Según el reporte oficial, más de 30.000 servidores públicos participan en el acompañamiento de la jornada, entre ellos cerca de 10.000 integrantes de la Fuerza Pública, encargados de velar por la seguridad en los 825 puestos de votación y las 6.590 mesas habilitadas en el departamento.

Hernández también informó que de los seis puestos de votación que registraron afectaciones por fallas en el servicio eléctrico debido a las fuertes lluvias y tormentas eléctricas en municipios como Cimitarra, Barrancabermeja y Rionegro, cinco ya recuperaron la normalidad tras las labores adelantadas por la Electrificadora de Santander (ESA).

“Ya se restablecieron cinco circuitos. Nos queda pendiente únicamente un circuito en Cimitarra”, indicó el funcionario.

Publicidad

Asimismo, señaló que en el municipio de Onzaga se presentó una situación relacionada con el suministro de energía, la cual fue solucionada tras el cambio de un transformador y el acompañamiento de las autoridades. También se registraron algunas intermitencias en los servicios de conectividad en municipios como La Paz y Guacamayo, inconvenientes que igualmente fueron superados.

Durante el balance, el secretario confirmó además la captura de una persona en Puerto Wilches por un presunto delito de violencia sexual. Sin embargo, aclaró que este procedimiento no tiene relación alguna con el proceso electoral.