Gobierno nacional le adeuda más $ 830.000 millones al Metro de la 80 de Medellín

A pesar de los constantes pedidos por parte de la Alcaldía de Medellín para que se hagan los desembolsos correspondientes para la financiación del Metro de la 80, el Gobierno nacional no ha hecho los pagos y hoy la deuda asciende a más de 830.000 millones de pesos.

La información recopilada por las autoridades deja en evidencia que la Nación tenía la responsabilidad de pagar en 2025 cerca de 500.000 millones de pesos de los que solamente se han girado 171.000 millones de pesos, es decir, el Gobierno nacional tiene una deuda vencida de 326.000 millones de pesos desde el año pasado.

Pero no solo son los pagos de 2025, para la vigencia actual el Metro de la 80 debe recibir 512.000 millones de pesos más, mismos que hasta este momento no han sido desembolsados. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional haga el pago correspondiente para que el proyecto avance con normalidad.

"Pero sí o sí necesitamos los recursos del orden nacional, sí o sí, porque el flujo del proyecto solo para lo que resta del año son más de 700.000 millones de pesos", manifestó el mandata.



En medio de un evento reciente en donde se mostraron los avances del Metro de la 80, no solo se expuso la enorme deuda de la Nación, sino que también se mostró que el Distrito ha dispuesto de más de 740.000 millones de pesos para avanzar con diferentes obras y gestiones que hoy tienen al proyecto en un 52 %.

Hay que recordar que el 16 de mayo de 2019 fue radicado el megaproyecto que tenía una financiación del 70 % de la Nación y 30 % de la Alcaldía de Medellín y que, en su momento, se le pidieron 1.8 billones de pesos al Gobierno nacional para construcción de esta nueva línea del Metro.