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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Antes de finalizar mayo llegarían abonos a deuda de la Nación para financiar el metro de la 80

Antes de finalizar mayo llegarían abonos a deuda de la Nación para financiar el metro de la 80

El gerente del Metro de Medellín indicó que este mes llegarían recursos de la vigencia 2025 que suman $412 mil millones.

Metro liviano por el corredor de la avenida 80 de Medellín.
Metro liviano por el corredor de la avenida 80 de Medellín.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

A pocos meses para el final de periodo del actual Gobierno nacional hay incertidumbre en Medellín frente a los recursos provenientes de la Nación para cofinanciar el metro de la 80, obra clave para la movilidad del occidente de la ciudad y que actualmente avanza en un 50%.

Hasta ahora la cifra sigue siendo la misma. Tal cual lo reveló a finales de enero de 2026 Blu Radio, el proyecto solo ha recibido en los últimos meses 85.000 millones de pesos de los 497.000 millones que el Gobierno nacional debía girar por la vigencia 2025.

No obstante, durante el más reciente balance de gestión de la empresa de transporte, el gerente Tomás Elejalde, indicó que hay compromisos para que en lo que resta de mayo lleguen abonos de esa obligación.

"Esperamos ahora, como nos han anunciado, un aporte en el mes de mayo, que es importante, además, para poder garantizar las reservas de los créditos que tenemos con la banca local", puntualizó Elejalde.

El directivo sostuvo que si bien el proyecto continúa avanzando con recursos del distrito de Medellín, es fundamental el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Nación toda vez que tienen créditos por asumir.

Sumados a los 412.000 millones de pesos de 2025, hasta ahora tampoco han llegado recursos de la actual vigencia que le restan pocos días para llegar a la mitad.

"Esos créditos tienen que ser respaldados con las vigencias futuras, y necesitamos esos desembolsos de vigencias futuras para poder seguir adelante. De lo contrario, podríamos tener dificultades en el avance del proyecto", advirtió.

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Sobre la mitad del total de las obras contempladas para la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema de transporte, los trabajos actualmente avanzan en frentes como el viaducto de Caribe, el puente sobre la quebrada La Iguaná, la estación soterrada de San Germán, traslado de redes y gestión predial.

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