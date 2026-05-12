Fans de Maluma podrán escuchar con él su nuevo en Medellín: así podrán hacerlo

El 14 de mayo de 2026 será una fecha especial para Maluma. Ese día estrenará su nuevo trabajo discográfico y que será, según él, algo especial porque será un homenaje a sus raíces como lo dejó ver en un video que estrenó en su reciente sencillo de 'Loco x Volver', que, además, tendrá un lanzamiento oficial en la capital antioqueña.

"Loco x Volver nace de las sonoridades que han acompañado la vida de Maluma, un recorrido musical profundamente personal que fusiona géneros, emociones y colaboraciones de alto calibre. El álbum refleja la evolución artística de quien en más de una década se ha consolidado como una de las voces más influyentes del pop latino global", expresaron de su equipo.

Ahora, a través de sus redes sociales, el 'Pretty Boy' anunció que el lanzamiento del álbum se llevará a cabo en Medellín y se hará al lado de sus fans en un evento totalmente gratuito en la Plaza Botero. Si bien no tiene costo, sí tendrá aforo limitado y solo accederán los que tengan su entrada en TuBoleta.

"Boletería gratuita únicamente a través de Tu Boleta (link en la bio) con previo registro. Recuerda inscribirte con el correo que tienes registrado en tu boleta pass y sino la tienes descarga la app y regístrate. Evento exclusivo para mayores de edad", indicó el artista en su cuenta de Instagram.



En ese orden de ideas, el evento será algo especial porque lo hará al lado de su público en la capital de Antioquia y en donde las personas podrán vivir a su lado de este álbum.

"Uno de los momentos más cargados de significado del álbum es "Con el corazón", grabada junto a Yeison Jiménez —fallecido recientemente— en lo que se convierte en un emotivo tributo a su legado y a la amistad que los unió. El lanzamiento de este tema ha conmovido profundamente a la audiencia latina, reforzando el carácter humano y auténtico que distingue a Loco Por Volver de cualquier otro proyecto en la carrera de Maluma", añadieron.