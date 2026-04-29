Así suena el esperado remix entre Maisak, Feid y Maluma: esta es la letra

Lanzada el 19 de marzo, " type="text/html" data-cms-ai="0">"Te Entiendo" se volvió en un éxito a nivel nacional rápidamente y puso a Maisak a liderar en diferentes plataformas. Por ejemplo, en TikTok se hicieron cientos de videos y fue una de las canciones más usadas de la plataforma, además llamó la atención de Feid y Maluma, quienes decidieron sumarse al remix que, finalmente, salió a la luz este 29 de abril.

Te Entiendo Remix es una canción cargada de sentimiento, aún más nostálgica que la original y en especial de la voz de Feid que la da un toque de desamor aún más fuerte de lo que inicialmente era. Por su parte, la voz de Maluma le añade un toque lento y reflexivo, demostrando que la unión de estos tres artistas encaja de manera perfecta a la hora de hacer música.

“Lo de Feid y Maluma se dio de manera muy orgánica. La canción empezó a conectar sola con la gente, les llegó, y desde ahí todo fluyó con mucho respeto y buena energía. Cada uno aportó su esencia, eso hizo que el tema creciera y llegara a un siguiente nivel, pero sin perder esa identidad de la versión original", expresó Maisak.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Maisak. El pasado 22 y 26 de abril, el artista fue invitado sorpresa de Feid durante sus presentaciones en Nueva York y Bogotá, respectivamente, como parte de su gira 'Falxo Tour', donde juntos interpretaron en vivo y de forma inédita “Te Entiendo Remix”. El 25 de abril, Maisak también hizo parte del concierto de Ryan Castro en Medellín.



Maisak, Feid y Maluma // Foto: Christian Álvarez

Así suena Te Entiendo Remix: la canción de Maisak, Maluma y Feid

Letra de Te Entiendo Remix

[Verso 1: Feid]

Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Me dijeron que me viste, pero yo no creo que yo te vuelva a ver.

Fuiste lo más cercano que yo estuve del cielo, pero me dejaste caer.

Yo seré inolvidable, cuando estés borrachita, voy a ser el único del que vos hables.

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[Coro: Maisak y Maluma]

Baby te entiendo.

Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. Yeah, no es por nada, pero soy lo mejor que llegó a tu vida. La suerte de tenerme solo se ve todos los días, no es la mía.

Pero baby, te entiendo. Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. El placer de tenerme no son dos veces en la vida.

Hoy me duele igual guardarte como el amor de mi herida y no como el de mi vida.

[Verso 2: Feid]

Los amores como el nuestro sí se borran, a pesar de que le metimos el cora.

Vos podés buscarme en otra persona, dime en quién piensas cada vez que lo enrolas.

Yo te recuerdo de una forma especial, 3:00 am y yo mirando pa el mar, te deseo suerte en los demás y ojalá me puedas olvidar.

¿Qué vas a hacer cuando me quieras ver y me tire al cel y no conteste nadie?

Piénsalo, cómo era de chimba todo antes que vos y yo rompiéramos.

Yo te dije: si te vas, te vas, yo no iré detrás, créeme, no voy a buscarte.

Y cuando quieras regresar, ojalá no sea muy tarde.

Ya habías encontrado al hombre de tu vida, pero vas a darte cuenta después de una vida.

Este amor tan lindo fue pura fantasía. No quiero verte naufragar desde la bahía.

[Coro: Feid y Maisak]

Pero Baby Te Entiendo.

Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. No es por na', pero soy lo mejor que llegó a tu vida.

La suerte de tenerme solo hace esto los días. Mala mía, pero baby, te entiendo.

Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. El placer de tenerme no son dos veces en la vida.

Hoy me duele igual guardarte como el amor de mi herida y no como el de mi vida.

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[Verso 3: Maluma]

¿Qué carajo quieres hacer? ¿A qué putas quieres jugar? Tu truquito todito me lo sé.

Conmigo tú ya no vuelves a inventar. Mejor dejemos el contrato en papel.

Contigo yo no vuelvo a firmar. Tu amor es un periódico de ayer.

Otro man como yo no va a encontrar.

Reina, la entiendo, por supuesto.

Es difícil encontrar a alguien que te dé tu puesto, que sea neto, que te rompa la cama y te haga mover los asientos.

No lo tomes personal, pero debo confesar que es mejor ser amigos. Tú por tu lado, yo por el mío.

[Verso 3: Maisak]

Dicen que todo pasa por algo, pero tú no me pasaste por nada.

No quiero que preguntes con quién yo salgo.

Bienvenida a la segunda temporada y en esta vengo sin sentimientos.

Sin embargo, cualquier día que me aburra, hacemos algo, bebé.

Quedo en la esquina sin romperlo, por casi casi eres mi algo.

[Pre-Coro: Maluma y Maisak]

Pero ¿quién te va a amar como yo?

Dime, ¿quién te va a a hacer el amor? Que hay uno mejor que yo quien se lo inventó.

Ey, no me estoy riendo, tu traga siempre va a ser yo, yo, yo.

[Coro: Feid, Maluma y Maisak]

Por eso, baby, te entiendo. Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría.

Ya, no es por nada, pero soy lo mejor que llegó a tu vida.

La suerte de tenerme solo hace todos los días. Mala mía.

Pero baby, te entiendo.

Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. El placer de tener menos son dos veces la vida.

Hoy me duele igual darte como el amor de mi herida y no como el de mi vida.